Exótica e nutritiva, esta fruta ajuda na prevenção da infecção urinária

Talvez você nunca tenha visto um pé de cranberry de perto —e, no Brasil, isso é perfeitamente normal. Nativo do hemisfério Norte, esse fruto vermelho e azedinho não é cultivado por aqui, mas conquistou espaço nas prateleiras de lojas naturais graças à sua fama de aliado na prevenção da cistite, um tipo de infecção urinária.

A explicação científica começa com um time poderoso de compostos:

Vitamina C

Ácidos orgânicos (como ascórbico, málico e cítrico)

Flavonoides, catequinas, antocianidinas e proantocianidinas

Eles são responsáveis por impedir a ligação bacteriana às superfícies celulares, bloqueando a invasão de agentes patogênicos, como E. coli e Pseudomonas aeruginosa, os micro-organismos que mais causam infecções no trato urinário, principalmente em mulheres.

Só que a história do cranberry vai muito além do trato urinário. Para quem busca um reforço funcional na dieta, o investimento pode valer a pena. Outros benefícios do cranberry incluem:

Saúde estomacal: As proantocianidinas dificultam que a Helicobacter pylori —bactéria associada a gastrite e úlceras— se fixe na parede do estômago.

Menos cáries: A fruta inibe a ação da Streptococcus mutans, bactéria envolvida na formação de placas e cáries. Uma ajuda natural para a saúde bucal.

Proteção cardiovascular: Rico em polifenois com ação anti-inflamatória, o cranberry pode ajudar a diminuir a pressão arterial, prevenir o acúmulo de plaquetas e reduzir o LDL, o colesterol ruim.

Retarda o envelhecimento: A alta dose de vitamina C combate os temidos radicais livres —moléculas que aceleram o envelhecimento celular.

Gripes e resfriados: As vitaminas C e E ajudam o sistema imunológico a se fortalecer e enfrentar melhor os vírus sazonais.

Imagem: iStock

Como consumir?

Por não ser produzido no Brasil, o cranberry chega por aqui em versões variadas:

Sucos e polpas

Fruta seca

Cápsulas concentradas

Pó para diluir em líquidos

A recomendação diária varia conforme a apresentação:

100 gramas da fruta

200 a 480 ml de suco

2 cápsulas de 250 a 400 mg

Mas também é preciso cuidado

Apesar dos benefícios, o cranberry exige cautela em alguns casos. O consumo exagerado pode causar efeitos colaterais, especialmente em pessoas:

Com alergia ao ácido acetilsalicílico (aspirina)

Que fazem uso de anticoagulantes

Com histórico de cálculos renais

Ou seja: é importante ter sempre a orientação de um médico nutrólogo, para que se faça o melhor uso dos alimentos e se obtenha todos os benefícios que ele pode oferecer, de forma correta e sem complicações.

*Com informações de reportagem publicada em 10/11/2020