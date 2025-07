'Som excelente' e cancelamento de ruído: o que diz quem comprou este fone

Para quem curte fones de ouvido com cancelamento de ruído e modo transparência, o Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do MeloBuds Pro, da QCY. É um dos modelos mais vendidos da Amazon, com mais de mil compras no último mês.

Ele consegue reproduzir mais de oito horas contínuas de música; junto com a carga da caixa, a capacidade chega a 34 horas, segundo a marca. Detalhamos a seguir mais informações sobre ele e opiniões dos consumidores.

O que diz o fabricante

Com design ergonômico e diferentes tamanhos de ponteiras para se adaptar ao ouvido;

Permite alternar entre três modos de som (cancelamento de ruído adaptativo, modo transparência e normal);

No cancelamento de ruído, são três opções: interno, externo, anti-vento e deslocamento (para usar em carros, por exemplo);

Bateria dos fones promete reprodução por até 8,5 contínuas; com a caixa de carregamento, são 34 horas;

Compatível com Android e iOS;

É resistente à respingos, chuva e suor.

O que diz quem comprou

Esses fones de ouvido tiveram mais de mil compras no último mês na Amazon, com nota média de 4.5 (do total de 5). A qualidade do som e o custo-benefício são seus principais atributos.

Fones são ótimos para qualquer utilização, trabalho, academia, ambientes mais ruidosos. O sistema antirruído dele é ótimo e adaptável, mas precisa baixar o app para configurar. A bateria é ótima, e ele não fica caindo da orelha, recomendo a compra sem medo Eduardo

Qualidade de som excelente, com graves bem acentuados. A caixa e os fones são muito bem construídos e de alta qualidade. Muito bom custo-benefício Rafa Dinapoli

Eu realmente estou impressionado com a qualidade de construção desses fones de ouvido, são perfeitos em tudo, tanto no som, quanto na qualidade e diversidade do app que dá o controle total sobre os fones de ouvido. Estou muito feliz com a compra William

Pontos de atenção

Alguns compradores citam o tempo de duração da bateria como pontos de atenção. Porém, ressaltamos aqui que o tempo máximo de reprodução informado pelo fabricante, como de praxe em fones de ouvido, é com cancelamento de ruído desligado e volume médio.

Os fones são muito bons, muito bem-acabados, mas com o cancelamento de ruído ativado, não passa de 5 horas de uso direto Larousse

Confortável, prático e bonito, tecnologia de cancelamento de ruído é boa, porém sobre a bateria não dura nem 4h. Trabalho o dia todo online e tive várias reuniões na parte da manhã de 8h às 12h. Bateria acabou 11h. Raphael Cigani

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol É um tablet com teclado ou um notebook? O Guia de Compras UOL testou o Galaxy Tab S10 Ultra, o mais recente lançamento da Samsung, revelado no início de outubro. Embora as mudanças em relação ao Galaxy Tab S9 Ultra sejam discretas, os avanços mais marcantes surgem no uso cotidiano, especialmente em inteligência artificial. ?? Confira o review completo no Guia de Compras UOL! E aí, curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL #galaxy #samsung #guiadecomprasuol #galaxytabs10ultra #galaxytab ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.