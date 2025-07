Ex-apoiadores queimam bonés 'Maga' após Trump minimizar caso Epstein; vídeo

Insatisfeitos com as últimas notícias a respeito do caso Epstein, ex-apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, publicaram nas redes sociais vídeos de bonés vermelhos com o slogan "Make America Great Again" sendo queimados.

O que aconteceu

Vídeos circulam nas redes, pelo menos, desde a semana passada. Os últimos desdobramentos da investigaçao sobre os crimes sexuais cometidos pelo empresário Jeffrey Epstein e sobre sua morte na prisão, em 2019, enfureceram os apoiadores do presidente.

It's time to burn the MAGA hats?..



Trump is a liar pic.twitter.com/NbOWmFZEJo -- Build Wealth to buy Freedom (@wealthXfreedom) July 12, 2025

No começo deste mês, o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI negaram a existência de uma lista de pessoas públicas relacionadas a Epstein. Durante a campanha presidencial, Trump chegou a prometer que divulgaria a suposta lista. As investigações também concluíram que a causa da morte do condenado foi suicídio, enquanto apoiadores de Trump questionam se ele teria sido assassinado.

Pessoas alinhadas a Trump questionam revés, mas ele tenta se afastar do caso. Anteontem, o presidente rebateu críticas ao governo por não divulgar os arquivos relacionados à investigação: "Ele está morto há muito tempo. (...) Eu realmente não entendo qual é o interesse ou a fascinação", disse.

Hoje, a promotora Maurene Comey, que atuou no caso, foi demitida pelo governo norte-americano. O motivo do desligamento não foi especificado. Segundo o jornal New York Times, ela estaria sendo usada como bode expiatório, enquanto governo tenta superar o escândalo.

Entenda o caso Epstein

Epstein foi preso pela primeira vez em 2008, quando foi sentenciado a 13 meses de prisão. Na época, os pais de uma menina de 14 anos denunciaram à polícia que o empresário havia abusado sexualmente da garota em sua mansão. Outras possíveis vítimas foram descobertas e foram encontradas fotos de meninas na casa dele.

Empresário se livrou de pegar prisão perpétua. O bilionário fechou um polêmico acordo que o livrou de ficar encarcerado pelo resto da vida e fez com que ele fosse registrado na lista federal de criminosos sexuais. Enquanto preso, podia sair para trabalhar seis dias por semana.

Acusado de tráfico sexual, Epstein voltou a ser preso em 2019. Ele foi acusado de traficar dezenas de meninas, de explorá-las e abusá-las sexualmente. Desse caso, o bilionário se declarou inocente e sempre negou as acusações. Após um mês na cadeia, aos 66 anos, ele foi encontrado morto na cela.

Muitas dessas jovens foram aliciadas pela socialite Ghislaine Maxwell, ex-noiva e amiga de Epstein. Ela foi presa em 2020 e sentenciada a passar 20 anos na prisão.