Maratona 'consome' substância do cérebro, mas isso não é ruim como parece

Correr uma maratona é um desafio físico e mental. São 42 km que exigem meses de treino, disciplina alimentar e força de vontade. Estudos já demonstraram como o exercício físico regular é benéfico para o cérebro, ajudando na memória, foco, humor e até na prevenção de doenças neurológicas.

No entanto, um novo estudo, publicado na revista Nature Metabolism, propõe uma visão mais complexa sobre os impactos da corrida de longa distância no sistema nervoso central, especialmente quando se trata de provas tão exigentes como a maratona.

O que acontece no cérebro após correr 42 km

Os pesquisadores investigaram o cérebro de maratonistas amadores por meio de exames de ressonância magnética realizados em quatro momentos:

Até dois dias antes da maratona

Um a dois dias depois da prova

Duas semanas após a prova

Dois meses após a prova

O foco do estudo foi a mielina, uma substância gordurosa que reveste as fibras nervosas do cérebro e da medula espinhal. "A mielina funciona como uma espécie de 'capa protetora' dos neurônios, permitindo a condução rápida dos sinais elétricos no cérebro e no corpo", explica Natasha Consul Sgarioni, neurologista da Clínica Mantelli.

O que descobriram?

Os pesquisadores descobriram que, após a maratona, houve uma redução temporária na fração aquosa da mielina em áreas específicas do cérebro, especialmente aquelas envolvidas com o movimento e a regulação sensorial. Ou seja, os níveis dessa substância caíram de forma mensurável logo após o esforço extremo, algo que nunca havia sido demonstrado com tanta clareza em humanos.

Isso é motivo de preocupação?

A princípio, a perda de mielina pode soar alarmante, já que ela está relacionada ao bom funcionamento do cérebro. "O fato é que uma redução momentânea da mielina, como a observada no estudo, pode, teoricamente, levar a alterações leves e transitórias na coordenação motora, na memória ou na agilidade mental logo após a corrida", diz Natasha.

No entanto, os cientistas destacam que a alteração observada é leve, localizada e reversível. Em exames realizados semanas após a prova, a mielina havia retornado a níveis normais nos participantes. Segundo os autores, esse processo pode ser comparado ao que ocorre com os músculos durante o treinamento de força: há microlesões, perda temporária de reservas de energia e, depois, um processo de regeneração e adaptação.

O mesmo pode estar acontecendo com o cérebro dos corredores, que passa a "se exercitar" e se fortalecer com o tempo. "O maior benefício da maratona que se provou neste estudo é a capacidade de você refazer a mielina, então, é como se você preparasse o seu cérebro e os seus neurônios para se recuperarem de uma possível agressão", explica Paulo Camiz, clínico geral, professor da USP e membro do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês.