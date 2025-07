Espanha reforça investigação sobre grupos de extrema-direita após confrontos

Por Emma Pinedo

MADRI (Reuters) - A Espanha disse nesta quinta-feira que intensificará as investigações sobre supostos crimes cometidos por membros de grupos racistas e de extrema-direita após quatro noites de confrontos com imigrantes africanos em alguns dos piores distúrbios do país nos últimos tempos.

As autoridades detiveram 11 pessoas e registraram mais de 60 queixas sobre crimes de ódio e desordem desde o início da violência, ocorrida após um ataque a um homem local de 60 anos na cidade de Torre Pacheco, na região de Múrcia.

A polícia deteve três homens marroquinos por causa do ataque em uma cidade onde um terço dos habitantes é de origem imigrante.

O Ministério do Interior afirmou que os especialistas em terrorismo e inteligência de crime organizado da Espanha foram orientados a incluir crimes de ódio em suas atribuições e a monitorar espaços online para incitação à violência.

Os grupos de extrema-direita serão investigados quanto a vínculos com movimentos nacionais, disse o ministério, depois que o governo alegou que o Vox, partido nacionalista que é atualmente a terceira maior força eleitoral da Espanha, estava incitando a violência em Torre Pacheco.

"Não podemos permitir que o ódio se enraíze em nossa sociedade", disse o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante uma reunião de autoridades policiais.

"O crime não está aumentando, nem está ligado à imigração", acrescentou ele, contrariando uma alegação comum dos grupos de extrema-direita.

O Vox negou a responsabilidade pelos distúrbios e culpou as políticas de imigração do governo liderado pelos socialistas.

Apesar de um aumento de 54% no número de residentes estrangeiros entre 2011 e 2024, a criminalidade caiu sete pontos percentuais, com uma redução de 13,8% nos crimes de ódio no ano passado e a Espanha entre as 25 nações mais seguras do mundo, disse Grande-Marlaska.

A Espanha tem se mostrado aberta à imigração e aos seus benefícios econômicos, mesmo quando outros governos europeus restringiram as fronteiras. Mas o debate reacendeu, liderado pelo Vox, depois que os planos de realocar imigrantes menores de idade desacompanhados das Ilhas Canárias para o resto da Espanha foram confirmados nas últimas semanas.