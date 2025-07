Empresário é preso suspeito de mandar matar amigo que teria caso com esposa

Do UOL, em São Paulo

O dono de uma distribuidora de bebidas no interior do Mato Grosso foi preso suspeito de mandar matar um amigo após descobrir que a vítima mantinha um caso com sua esposa.

O que aconteceu

Homem apontado como o executor do crime também foi preso na terça-feira (15). Ivan Michel Bonotto foi morto a facadas em março, dentro da empresa, no município de Sorriso, segundo a Polícia Civil.

Prisões aconteceram após reviravolta. Inicialmente, a investigação tratava o caso como morte decorrente de uma briga em um bar, sem motivação passional.

Dono da distribuidora havia dito aos policiais que o crime foi motivado por consumo de álcool. Ele negou que conhecesse a vítima e o autor das facadas. Já o suspeito de executar o crime afirmou, no início das investigações, que agiu em legítima defesa.

Empresário contratou o assassino para matar o amigo e simular briga no local, de acordo com a polícia. Porém, imagens de câmeras de segurança mostraram que o suspeito atraiu Ivan até o local, onde ele foi atacado pelas costas e esfaqueado de surpresa.

Médica Sabrina Mello, esposa do suposto mandante, teria apagado provas de que os três se conheciam. Logo depois da vítima ser internada em um hospital, ela entrou na unidade se apresentando como amiga do paciente, pegou o celular dele e apagou evidências, segundo a polícia.

Ela é investigada por supostamente apagar mensagens, fotos e um vídeo do empresário feito por Ivan. Após três dias com o celular, ela entregou o aparelho à família da vítima e disse que havia apagado arquivos para proteger o suposto amante, de acordo com a investigação.

Sabrina publicou uma nota nas redes sociais em que rebate críticas pelo suposto caso extraconjugal. "Pessoas que ignoram a realidade dos fatos, escolhendo o caminho de misturar minha vida privada com um homicídio ocorrido, não havendo de forma alguma relação entre estes fatos. [...] Fui interrogada e posteriormente liberada, sendo investigada por suposta fraude processual, investigação esta a qual abrirá espaço para o contraditório e a ampla defesa".

Ivan se hospedava na casa de Sabrina e do marido sempre que ia para Sorriso, segundo a investigação. A vítima tinha um forte vínculo com o casal, disse a polícia.

O UOL tenta contato com a defesa dela e dos outros dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados. O espaço está aberto para manifestação.