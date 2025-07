Elevação dos preços de assinatura da Netflix gera aumento de 45% no lucro da empresa

A Netflix relatou nesta quinta-feira (17) resultados melhores que os esperados para o segundo trimestre, com um crescimento de 45% nos lucros anuais atribuído ao aumento nos preços das assinaturas e à publicidade crescente.

A receita da Netflix aumentou 16%, chegando a 11,1 bilhões de dólares (cerca de R$ 61,9 bilhões na cotação atual) no trimestre encerrado em 30 de junho, superando as estimativas dos analistas e da própria empresa, cuja receita líquida disparou para 3,1 bilhões de dólares (aproximadamente 17,3 bilhões de reais).

A Netflix destacou o sólido desempenho de sucessos como as terceiras temporadas de "Round 6", com 122 milhões de visualizações, "Ginny e Georgia", com 53 milhões, e a primeira de "Sirens", com 56 milhões.

A animação "KPop Demon Hunters", com 80 milhões de visualizações, tornou-se uma dos mais rentáveis até hoje, segundo a empresa. "O conteúdo coreano continua popular entre nosso público."

A Netflix se mostrou otimista em relação ao segundo semestre de 2025, com os lançamentos da segunda temporada de "Wednesday", a última de "Stranger Things", e filmes de diretores renomados como Kathryn Bigelow e Guillermo del Toro.

A empresa também anunciou que expandirá sua programação ao vivo com lutas de boxe de destaque e jogos da NFL, em uma aposta pela diversificação de conteúdo.

As ações da Netflix subiram aproximadamente 40% no ano até agora. Em dezembro de 2024, a plataforma alcançou 300 milhões de assinantes.

arp/aks/ag/mr/lm/rpr

© Agence France-Presse