Pânico e esmagamento: os riscos de drones com gás lacrimogêneo em pancadões

A Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo, comprou um drone para um uso controverso: lançar bombas de gás em eventuais dispersões de bailes funks e festas irregulares na cidade. Especialistas em segurança pública ouvidos pelo UOL explicam que o uso do equipamento para coibir os pancadões pode causar tumulto, pânico generalizado e até esmagamentos.

Legalidade do uso do drone para dispersar bailes funks é questionável. A afirmação é de Roberto Uchôa, conselheiro do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Para ele, embora o uso de armas não letais seja previsto na legislação brasileira, a aplicação via drone contra uma multidão pode violar princípios do uso da força, como a proporcionalidade e a moderação. "Lançar gás de forma indiscriminada do ar dificilmente se enquadra na legislação, que exige uma ação controlada e específica", explica.

Principais riscos são de tumulto, corre-corre e até esmagamentos fatais, como ocorreu em Paraisópolis, em 2019. Uchôa também cita que a ação indiscriminada do gás provavelmente atingiria moradores, crianças e idosos nas residências próximas. "Há também o perigo do impacto físico das cápsulas lançadas e de uma escalada da violência, em vez da dissuasão", argumenta o pesquisador de segurança pública.

Nove pessoas morreram durante cerco policial na favela de Paraisópolis. As vítimas estavam no baile funk da DZ7 e tinham entre 14 e 23 anos. Jovens ficaram esmagados em viela após serem cercados pela polícia. Segundo o documento do Ministério Público, estima-se que entre 5.000 e 8.000 pessoas tenham sido encurraladas pelos PMs em uma viela após tentarem fugir de golpes de cassetetes, gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo e "efeito moral".

Não podemos esquecer o caso Paraisópolis, em que mesmo com atuação humana, as bombas geraram pânico e ocasionaram mortes de jovens. Com drones, o risco é ainda maior. É uma irresponsabilidade. Como todo aparelho autônomo, há risco de erros que podem gerar danos aos atingidos pelas bombas, gerando situações de risco a toda a população.

Ana Gabriela Ferreira, professora de direito penal e criminologia da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)

Um ataque aéreo com gás é um gatilho quase certo para o pânico. A combinação de um agressor invisível, os efeitos fisiológicos do gás e as ruas potencialmente estreitas cria um cenário de altíssimo risco para uma correria descontrolada, reeditando tragédias como a de Paraisópolis.

Roberto Uchôa, conselheiro do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública)

Uma política de segurança pública eficaz não se baseia apenas na repressão, explica o conselheiro do FBSP. Ele diz que abordagens de "tolerância zero" costumam falhar por não atacarem as causas do problema, como a falta de opções de lazer para a juventude. "Elas geram desconfiança na comunidade e são ineficazes a longo prazo, muitas vezes apenas deslocando o problema de lugar", ressalta.

Estratégia mais eficaz combinaria diálogo com a juventude e a comunidade, segundo pesquisador. "A regulamentação dos eventos com regras claras — horário, local, segurança — o investimento em alternativas culturais e de lazer, e o uso da inteligência policial para focar em crimes graves, como tráfico e porte de armas, e não no evento cultural em si".

Os pancadões nas periferias de Diadema cresceram após a pandemia. A população que mora próxima desses locais e precisa conviver com milhares de pessoas nas ruas de suas casas denunciam os eventos que, na maioria das vezes, duram toda a madrugada e impedem uma noite de sono tranquila.

Desde o início do seu mandato, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) diz que o combate aos pancadões é uma prioridade. A aquisição do drone, segundo a prefeitura, faz parte do programa Diadema Segura, que promete promover uma reestruturação completa da segurança pública. "Com o novo equipamento, será possível atuar com mais planejamento, eficiência e segurança, ampliando a capacidade de prevenção e controle, sempre com foco na proteção da vida e na ordem pública", diz a gestão municipal.

Pesquisadora defende que segurança pública não se faz massacrando jovens periféricos. Ela cita que nos lugares com índices de violência historicamente parecidos, como cidades na Colômbia, foram políticas sociais que conseguiram aumentar a segurança. "Este costuma ser o caminho efetivo", diz a professora da UEFS.

Não há registros públicos de que outra cidade brasileira utilize drones para lançar gás lacrimogêneo em eventos de lazer. Forças de segurança usam drones para vigilância, mas a aplicação como plataforma de lançamento de agentes químicos para dispersão de multidões, como proposto em Diadema, parece ser uma iniciativa pioneira e sem precedentes no país, explica Uchôa.

Drone custou R$ 345 mil e foi adquirido sem licitação

Além do drone, a prefeitura também comprou 48 projéteis de gás por cerca de R$ 20 mil. Segundo a empresa, o drone tem autonomia de voo de até 15 minutos e capacidade para lançar até 24 munições. Equipamento foi comprado da empresa Condor Indústria Química S/A.

Prefeitura justifica que houve dispensa da licitação porque o modelo de drone é feito apenas por uma empresa no Brasil. A gestão municipal também esclareceu que o drone vai ser manuseado pela Guarda Civil Metropolitana, por agentes treinados. "Desde o início da atual gestão, a GCM tem intensificado suas ações com foco na inteligência, integração entre forças de segurança e uso de tecnologia. Como resultado, os pancadões foram zerados na cidade", diz nota da prefeitura.

Tecnologia fortalece o policiamento preventivo e aumenta a segurança dos agentes, segundo prefeitura. Na justificativa de compra, publica no Portal da Transparência, a gestão diz que "o uso deste equipamento que comporta granadas lacrimogêneas facilitará a dispersão de aglomerações de pessoas em situações de importunação, atuando na contenção de pancadões e festas irregulares e afins".

Equipamento atende especificações técnicas exigidas para operações de segurança pública, diz a prefeitura. Ainda segundo a gestão, o uso de agentes químicos não letais por meio de drones é tecnicamente permitido, desde que realizado em situações específicas, autorizadas e controladas.

O UOL procurou a Agência Nacional de Aviação Civil para esclarecer as regras do uso de drones em operações de forças de segurança. O órgão informou que a regulamentação da Anac sobre o tema se aplica somente a drones de uso civil e que, na esfera da segurança pública, a competência para abordar a questão é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A reportagem tenta contato com o governo federal. O espaço segue aberto para manifestação.