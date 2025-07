Dois mortos em ataque israelense contra única igreja católica de Gaza, segundo a Defesa Civil

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que duas pessoas morreram nesta quinta-feira (17) em um ataque israelense contra a única igreja católica de Gaza, enquanto Israel afirmou que "nunca ataca" locais de culto e que está investigando o ocorrido.

"Dois cidadãos da comunidade cristã morreram como resultado dos ferimentos sofridos em um ataque israelense nesta manhã na igreja do Mosteiro Latino da Cidade Velha, no leste da Cidade de Gaza", declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal. O Patriarcado Latino de Jerusalém confirmou as duas mortes.

