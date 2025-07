Documentário com imagens inéditas de Cazuza chega aos cinemas

O espectador vai poder conferir no filme vários registros da turnê de Ideologia, que foi dirigida pelo próprio Ney Matogrosso.

''Eu consegui muitas imagens inéditas, por conta da minha proximidade com Cazuza e com o George Israel, músico do Kid Abelha, muito meu amigo e também de Cazuza. Israel tinha o hábito de registrar tudo em vídeo'', relembra Romero.

Momentos de intimidade com amigos também podem ser vistos no documentário, assim como Cazuza sempre bem-humorado e irônico. O filme mostra ainda o quanto a fragilidade física não o impediu de fazer mais de 40 shows naquela que seria sua última turnê.

O documentário emocionou amigos que compareceram a pré-estreia como o cantor Léo Jaime: "A trajetória do Cazuza se mistura com a minha própria trajetória. Ele faz uma falta tremenda. Pensar que já temos 35 anos da morte dele e ainda estamos celebrando sua obra é inacreditável''.