Diretora do Fed prevê que não haverá corte de juros por algum tempo enquanto tarifas repercutem nos preços

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve não deve cortar a taxa de juros "por algum tempo", conforme o impacto das tarifas do governo Trump começa a repercutir nos preços ao consumidor, sendo necessária uma política monetária rígida para manter as expectativas de inflação sob controle, disse a diretora Adriana Kugler nesta quinta-feira.

Com o desemprego estável e baixo e o aumento das pressões inflacionárias, "considero apropriado manter nossa taxa de política monetária no nível atual por algum tempo", disse Kugler em comentários preparados para um fórum de habitação em Washington.

"Essa postura política ainda restritiva é importante para manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas."

As contratações em andamento e a taxa de desemprego de 4,1% mostram o mercado de trabalho "estável e próximo do pleno emprego", disse Kugler. "A inflação, enquanto isso, permanece acima da meta de 2% e está enfrentando pressão de alta devido às tarifas implementadas."

Essa pressão ficou evidente no relatório do índice de preços ao consumidor desta semana, que mostrou grandes aumentos de preços em uma série de produtos altamente importados, e Kugler disse achar que há muitos motivos para pensar que as pressões de preços continuarão aumentando.

"Vejo uma pressão de alta sobre a inflação devido às políticas comerciais e espero aumentos adicionais de preços neste ano", disse ela.

Kugler estimou que os próximos dados mostrarão que o índice PCE, que o Fed usa para definir sua meta de inflação de 2%, subiu 2,5% em junho, enquanto o núcleo, que exclui alimentos e energia, aumentou 2,8%, mais do que em maio.

"Tanto a inflação geral quanto o núcleo não mostraram progresso nos últimos seis meses", disse Kugler.

O Fed se reúne nos dias 29 e 30 de julho e se espera que os membros mantenham a taxa de juros estável na faixa atual de 4,25% a 4,5%. Seria a quinta reunião consecutiva sem mudanças desde que o Fed interrompeu os cortes de juros em dezembro.

Desde então, o foco se voltou para o impacto que as políticas comerciais e outras políticas do governo Trump terão sobre a inflação, o emprego e o crescimento econômico.

Os membros dizem que estão relutantes em retomar as reduções de juros até que tenham mais certeza de que as tarifas levarão apenas a um ajuste único de preços, como afirmam as autoridades do governo, e não a uma inflação mais persistente.