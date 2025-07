Licenciamento ambiental: único deputado do PT a votar Sim diz que errou

Aprovado na Câmara por 267 votos favoráveis, o projeto que flexibiliza regras para o licenciamento ambiental contou com o voto de um deputado do PT. Arlindo Chinaglia (PT-SP), porém, disse ter se equivocado.

O que aconteceu

Chinaglia foi o único do PT a votar favorável ao PL do licenciamento. Em nota, a assessoria de Chinaglia disse que o sistema de votação eletrônica da Câmara apresentou instabilidades e travamentos, o que o impediu de votar corretamente em diversas deliberações. Segundo o comunicado, quando o sistema voltou a funcionar, o deputado se apressou para votar e acabou se confundindo com a orientação de outra matéria.

O petista já formalizou a correção do voto. A deputada Erika Kokay (PT-DF) alertou a Mesa Diretora logo após a votação, e a retificação deve constar nos registros oficiais da Câmara.

A liderança do governo se opôs à proposta e foi derrotada. O resultado, proclamado às 3h40 da madrugada, foi 267 a 116 e dá sequência à série de vitórias imposta por parlamentares representantes do agronegócio sobre a esquerda. A lista inclui, por exemplo, o marco temporal.

O projeto aprovado incluiu dois pontos polêmicos. O primeiro é a autorização da mineração nas novas regras de licenciamento. O setor interfere bastante no meio ambiente.

O outro é uma emenda que pode acelerar a exploração de petróleo na margem equatorial. Proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ela determina que a resposta sobre licenças ambientais para projetos estratégicos deve ser dada em um ano no máximo.

A medida seria uma resposta aos órgãos ambientais. Parlamentar do Amapá, Alcolumbre reclama que seu estado tem indicadores econômicos e sociais baixos porque a legislação impede a exploração do potencial local mesmo com medidas de proteção à natureza.