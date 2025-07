Mirando 2026, Câmara e governo esquecem diferenças, e isenção do IR avança

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

Interesses unem opostos na política de Brasília. De olho no voto da classe média, a esquerda, o centrão e a direita foram unânimes em aprovar, ontem, em uma comissão especial, o projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000 por mês.

O que aconteceu

As frequentes defesas da oposição de um corte de gastos foram abandonadas por uma manhã. A proposta, que tramitou numa comissão especial, foi relatada por Arthur Lira (PP-AL), que, em acordo com os demais deputados presentes, aumentou o número de pessoas que terá direito ao desconto no IR.

Um deputado disse ao UOL que a medida beneficiou "potenciais 500 mil eleitores". O projeto do governo prevê desconto no IR para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000.

Os deputados elevaram este valor, com o limite agora em R$ 7.350. Cálculos de técnicos da Câmara estimam que 500 mil contribuintes pagarão menos imposto, espalhados por todos os estados.

Benefício vai ser tema de campanha para pedir votos no ano que vem. Deputados da oposição ressaltaram que houve um acordo para fazer um projeto neutro, em que cada um dos 513 integrantes da Câmara pode dizer que teve participação. A isenção do IR vai virar uma bandeira conjunta de campanha.

Os parlamentares ressaltam que não são os únicos a mirar em votos. Eles acrescentam que Lula encomendou a proposta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para ter uma carta na manga para usar na corrida presidencial.

Falo, mas não faço

O deputado liberal Gilson Marques (Novo-SC) queria mudanças no projeto. Ele fez um discurso de 20 minutos explicando que não era contra a isenção do IR, mas na sequência sugeriu uma série de alterações.

O parlamentar chegou a apresentar um parecer diferente do elaborado por Lira. O texto nem sequer foi votado, já que não havia vontade de ir contra o relatório que serviria para angariar votos.

Mesmo com todas as reservas feitas à isenção, o deputado do Novo votou a favor da proposta. Os deputados escolheram a votação simbólica, feita quando todos estão a favor de um projeto e nem é preciso abrir o painel para indicar sim ou não.