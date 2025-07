Daly, do Fed, diz ser "razoável" esperar dois cortes de juros antes do fim de 2025

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, reiterou nesta quinta-feira que é "razoável" esperar dois cortes na taxa básica de juros antes do final deste ano, especialmente com o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecendo mais contido do que o esperado inicialmente.

A inflação ainda está acima da meta de 2% do banco central norte-americano e ainda há "algum trabalho a ser feito" para reduzi-la, disse ela na Cúpula Econômica de Rocky Mountain. Mas o Fed também não quer manter os juros restritivos por muito tempo, pois isso prejudicará desnecessariamente o mercado de trabalho, afirmou.

"Não acho que precisemos desacelerar precipitadamente", disse Daly. "Eu não gostaria de ver mais fraqueza no mercado de trabalho... Eu realmente não gostaria de ver isso, e é por esse motivo que não se pode esperar para sempre" para reduzir os juros.

Empresas estão descobrindo maneiras de evitar as tarifas e não estão repassando todos os custos mais altos para clientes e, apesar da duplicação da taxa tarifária média efetiva sob o comando de Trump, o aumento das taxas sobre as importações não está, até o momento, repercutindo de forma mais ampla na inflação geral.

"Não vimos nenhuma evidência de que isso esteja ocorrendo", disse Daly, embora os dados recentes sobre preços ao consumidor mostrem que o preço dos produtos está aumentando. Compensando isso, no entanto, há uma pressão encorajadoramente menor na inflação de serviços não relacionados à habitação, disse ela.

Perguntada se apoiará a redução da taxa básica, atualmente em 4,25% a 4,50%, quando o Fed se reunir daqui a duas semanas, ela disse esperar que cortes sejam retomados à medida que a inflação cair, com os juros em um ponto de estabilização final de 3% ou em algum lugar acima desse nível.

"O fato de isso acontecer em julho, setembro ou em outro mês não é a parte mais relevante", disse ela. Mais relevante, acrescentou, é o fato de que os juros serão reduzidos.

"Não queremos apertar desnecessariamente a economia de uma forma que prejudique o mercado de trabalho ou o crescimento. Portanto, essa é a direção a ser seguida", disse ela.

Trump tem feito uma campanha de pressão cada vez maior sobre o chair do Fed, Jerome Powell, para que corte os juros imediatamente e sinalizou a possibilidade de substituí-lo antes que seu mandato como chefe do banco central termine em maio. Powell disse várias vezes que pretende concluir seu mandato como chefe do Fed.

Daly se recusou a comentar especificamente sobre os comentários de Trump, mas destacou que todos os formuladores de política monetária do Fed participam das decisões sobre a taxa básica de juros.

