Criança de 3 anos sofre queimaduras após cair em fogueira de escola no RS

Uma criança de três anos sofreu queimaduras após cair em uma fogueira em uma escola de Novo Hamburgo (RS), a 40 quilômetros de Porto Alegre.

O que aconteceu

Fogo foi usado em atividades com alunos de outra turma, na terça-feira. O acidente foi no pátio da Escola Municipal de Educação Infantil Caracol, e a fogueira fazia parte de uma prática para alunos mais velhos, de 4 e 5 anos.

Criança escorregou sobre as brasas restantes, após fogueira ter sido apagada. De acordo com a Secretaria da Educação da cidade, o aluno, que era de outra turma, foi para o pátio com os professores e caiu após a atividade do outro grupo.

Menino recebeu primeiros socorros na escola e foi levado ao hospital pelos pais. Após o acidente, os professores da unidade higienizaram a área queimada, trocaram a roupa da criança e acionaram os familiares.

Não foi detalhada a extensão dos ferimentos. O UOL tenta contato com os pais para atualizar o estado de saúde da criança.

Sindicância será aberta para apurar caso

Secretaria de Educação diz que vai instaurar processo para investigação. "Caso seja necessário, será aberto um processo administrativo disciplinar. A SMED reitera que está à disposição da família para prestar o apoio que seja necessário", diz a nota.

Fogo faz parte de prática pedagógica e foi usado de maneira 'lúdica', justifica a secretaria. Na nota, a pasta informa também que utiliza o método de ensino para ensinar os quatro elementos da natureza aos alunos, e que a montagem do fogão de chão "faz parte das ações da rede municipal da cidade há 15 anos".

Apesar da justificativa, órgão disse ter suspendido atividades com fogo nas escolas da rede municipal de Novo Hamburgo. "A SMED reconhece que houve uma falha na condução desta atividade e que, a partir do acidente ocorrido, as condutas serão revistas", disse.

Professores devem passar por nova capacitação junto ao Corpo de Bombeiros. Segundo o departamento, os docentes tiveram ensino de primeiros socorros em 26 de junho. Agora, a instituição deverá promover nova capacitação para a eles sobre medidas de segurança.