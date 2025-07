CNU 2025: prazo para inscrições encerra no próximo domingo; veja como fazer

Quem quiser participar da 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2) tem até o próximo domingo para fazer a inscrição.

O que aconteceu

As inscrições para o CNU foram abertas no dia 2 de julho e vão até as 23h59 (horário de Brasília) de 20 de julho, domingo. A taxa de inscrição única custa R$ 70.

Concurso vai ofertar 3.652 vagas para 32 órgãos, separadas em 9 blocos temáticos. Os salários variam entre R$ 4.063,46 até R$ 16.413,35.

A inscrição pode ser feita neste link: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a banca responsável pelo concurso.

É necessário ter uma conta ativa no Gov.br, em qualquer nível (ouro, prata e bronze). Caso ainda não tenha, o participante deve criar gratuitamente antes de iniciar o processo de inscrição.

Os nove blocos temáticos do CNU

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência - Vagas: 789 Cultura e Educação - Vagas: 130 Ciências, Dados e Tecnologia - Vagas: 212 Engenharias e Arquitetura - Vagas: 306 Administração - Vagas: 1.172 Desenvolvimento Socioeconômico - Vagas: 285 Justiça e Defesa - Vagas: 250 Intermediário - Saúde - Vagas: 168 Intermediário - Regulação - Vagas: 340

Dois dias de aplicação de provas em 228 cidades. A primeira data será dia 5 de outubro, com provas objetivas. A segunda data - prevista para 7 de dezembro - trará as provas discursivas. Porém, apenas os candidatos habilitados na 1ª fase serão convocados para a segunda data.

Prova objetiva (múltipla escolha com 5 alternativas e apenas uma correta)

90 questões para nível superior (30 de conhecimentos gerais e 60 de específicos)

68 questões para nível intermediário (20 de conhecimentos gerais e 48 de específicos)

Horário do nível superior: 13h às 18h (5h)

13h às 18h (5h) Horário do nível intermediário: 13h às 16h30 (3h30)

Prova Discursiva

Nível superior: 2 questões discursivas (das 13h às 16h)

Nível intermediário: 1 redação dissertativa-argumentativa (das 13h às 15h)

A nova edição terá mudanças na política de cotas. Veja a distribuição entre os cotistas: 25% para pessoas negras;

3% para pessoas indígenas;

2% para pessoas quilombolas;

5% para pessoas com deficiência (PcD). Reserva de vagas para mulheres na 2ª fase do concurso. Caso o percentual de candidatas classificadas à fase seja inferior a 50%, haverá uma equiparação a fim de promover equilíbrio de gênero.

Cronograma do CNU 2025