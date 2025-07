Clima fez preço do cacau disparar, diz CEO da Dengo: 'Mais caro que cobre'

A combinação de mudanças climáticas e quebra de safra está transformando o mercado de alimentos no mundo. O cacau, matéria-prima do chocolate, é um dos maiores símbolos dessa crise, afirmou Estevam Sartoreli, CEO e cofundador da Dengo Chocolates, no Divã de CNPJ.

O preço do cacau chegou a bater US$ 12 mil por tonelada em 2024, ultrapassando até mesmo o valor do cobre, tradicionalmente mais valorizado. Jamais pensávamos que o cacau chegaria a um valor tão alto. Estevam Sartoreli

O salto vertiginoso nos preços não foi causado por aumento de demanda, mas por queda drástica na oferta. "Os modelos de produção não estão mais dando conta", afirma Sartoreli.

Além do cacau, outros alimentos enfrentam a mesma pressão: o café, o azeite e, mais recentemente, a castanha-do-pará, que sofreu perda de até 80% da safra em algumas regiões, segundo o CEO. O motivo, diz ele, é o mesmo: eventos climáticos extremos, como secas e chuvas irregulares, que afetam diretamente os ciclos produtivos.

"Em 2025, já não é novidade o preço do café e do cacau. Novidade para nós esse ano foi a quebra da castanha do Pará", afirmou ele. O impacto atinge todos os elos da cadeia, do pequeno produtor ao consumidor final.

A alimentação de verdade tende a se tornar mais cara enquanto nós não corrigirmos nosso modelo de consumo. Estevam Sartoreli

Para Sartoreli, a saída está na mudança de hábitos: consumir com mais intenção, pagar mais por produtos duráveis, e buscar qualidade em vez de volume. Um exemplo de hábito que precisa mudar é o consumo excessivo de açúcar, diz ele: "Na Dengo, a gente defende desde o começo um mote de mais cacau e menos açúcar", defende o executivo.

A Dengo, marca brasileira de chocolates premium com foco em sustentabilidade, nasceu com o propósito de valorizar o cacau nacional e criar "um novo orgulho de ser brasileiro". Com duas lojas em Paris e um centro criativo na Faria Lima, em São Paulo, a marca aposta em uma cadeia com pagamento de prêmios acima do mercado para pequenos produtores.

A gente vai precisar aceitar, seja na moda, seja na alimentação, que vamos precisar começar a pagar um pouquinho mais caro por produtos que durem mais, de melhor qualidade. E a gente vai gastar menos. A gente vai ser mais saudável, mais fit e mais feliz. Estevam Sartoreli

CEO da Dengo: 'Marcas com boa conexão humana têm melhor retorno financeiro'

O segredo para um bom desempenho no varejo está longe de ser apenas produto ou preço. A 'peça-chave" é a qualidade da relação entre pessoas, defendeu Sartoreli.

Uma gestão que desaprende um pouco de gestão e reaprende a ser humano é fundamental. É isso que faz as pessoas se conectarem com o negócio, se conectarem com a meta que é imposta no mês a mês. Estevam Sartoreli

O CEO admite que, quando a marca chegou a Paris, havia incerteza sobre a receptividade do público francês à informalidade e ao calor humano típicos do atendimento brasileiro.

"É claro que o chocolate importa, mas Paris está repleta de bons chocolates. O que a gente tem percebido é que, mais do que o bom chocolate, o que tem ajudado a gente ter uma boa performance é o atendimento humanizado", disse Sartoreli.

O que a gente foi aprendendo, e disso eu estou muito convencido, é que ser bem atendido e ser tratado como humano é uma necessidade de todo e qualquer ser humano, independentemente da geografia ou do traço cultural que você tem. Estevam Sartoreli

Segundo o CEO, essa conexão humana se traduz diretamente em desempenho comercial. "Quanto mais nós formos naturalmente humanos, melhor performance financeira os nossos negócios terão", disse ele.

