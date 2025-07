China pode estar acumulando ouro secretamente como estratégia para reduzir dependência do dólar

O Banco do Povo da China (PBoC) vem comprando ouro físico para aumentar suas reservas há pelo menos três anos e existem especulações crescentes de que o país possa estar comprando ainda mais metal precioso em segredo, como parte de uma estratégia para reduzir sua dependência do dólar americano.

"O aumento nas compras de ouro pelo PBoC começou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia", disse Jan Nieuwenhuijs, analista de ouro da Money Metals. Na época, o Ocidente congelou as reservas cambiais da Rússia, o que foi o "momento em que o dólar foi usado como arma de uma forma nunca vista antes, o que assustou os bancos centrais estrangeiros e os estimulou a comprar quantidades recordes de ouro".

Em 2022, o BC chinês relatou o primeiro aumento em suas reservas de ouro desde setembro de 2019, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro. Porém, o intervalo não significa que o banco central não tenha feito compras do metal precioso para suas reservas entre esses períodos. Obter dados precisos da China é amplamente conhecido por ser um desafio.

"Dado o volume de ouro que está comprando, é bastante sensato que a China limite as divulgações públicas sempre que possível", disse Stefan Gleason, presidente e diretor executivo da Money Metals. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.