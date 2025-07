Cenipa divulga relatório sobre queda de avião que matou 2 pessoas no interior de SP

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou nesta quinta-feira, 17, mais detalhes sobre a queda do avião de instrução que aconteceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, em 1° de julho. O instrutor de voo Abner Casagrande de Oliveira, de 41 anos, e o estudante Felipe Coiado Gomes, de 23 anos, morreram no acidente.

De acordo com relatório do Cenipa, o avião de pequeno porte (modelo CAP-4, prefixo PP-RDJ) estava fazendo um voo local de instrução, mas, ao realizar uma manobra perto do solo, a aeronave "perdeu o controle" e colidiu contra o terreno.

"A aeronave decolou do Aeródromo Professor Eribelto Manoel Reino (SBSR), São José do Rio Preto, SP, a fim de realizar um voo local de instrução, com um instrutor e um aluno a bordo. Durante a execução de manobra próxima ao solo, a aeronave perdeu o controle em voo e veio a colidir contra o terreno", diz o relatório.

Um vídeo obtido pelo Estadão mostra o momento da queda. O avião surge ao fundo da imagem descendo em alta velocidade e em direção ao chão, com o radome (nome técnico do bico da aeronave) apontado para baixo. O órgão não especificou a altura em que a aeronave estava em relação ao solo no momento da manobra.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação Civil, a validade do certificado de verificação de aeronavegabilidade do avião venceria no dia da queda. Ou seja, até o dia 1.° de julho, estava apto e regular para a prática de voos de instrução.

A aeronave, chamada de Paulistinha, foi fabricada em 1943 e era de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto. Questionado sobre o acidente, o aeroclube - que também funciona como uma escola de aviação - não retornou aos contatos da reportagem.

Abner Casagrande era natural de Rio Preto e tinha se formado este ano. Felipe era estudante e morava na cidade de Potirendaba, na região metropolitana de São José do Rio Preto, e fazia aulas com o instrutor.