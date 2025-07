Câmara dos Representantes dos EUA aprova lei para regular criptomoedas

A Câmara dos Representantes aprovou nesta quinta-feira (17), por ampla maioria, a primeira lei dos Estados Unidos para regular as criptomoedas, um passo importante no desenvolvimento desse mercado.

A Lei CLARITY, que agora segue para o Senado, estabelece um marco regulatório nos Estados Unidos para as criptomoedas e outros ativos digitais, em consonância com os desejos do governo do presidente Donald Trump, que apoia firmemente essa indústria.

arp/acb/erl/mel/am

© Agence France-Presse