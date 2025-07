Cabral pede anulação de processos após decisão do STF sobre Youssef

A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pediu ao STF a anulação de uma das ações penais da Lava Jato, com base na decisão que reconheceu a nulidade dos atos praticados contra o doleiro Alberto Youssef.

O que aconteceu

Os advogados alegam que a denúncia contra Cabral foi construída a partir de provas derivadas da delação de Youssef, considerada inválida pela Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal). Em março, a Corte anulou uma condenação do doleiro por entender que houve "contaminação da jurisdição" e parcialidade de Moro, argumento agora utilizado por outros réus da operação.

A defesa afirma que Moro tinha "interesse pessoal" na condenação de Cabral. Também diz que o ex-juiz "estratégias combinadas com o Ministério Público" para incriminá-lo, conforme mensagens reveladas pela Operação Spoofing. A ação penal questionada tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba e trata do suposto recebimento de propinas ligadas a contratos da Petrobras. O caso está entre as 23 ações penais já julgadas contra o ex-governador no âmbito da Lava Jato.

A petição faz referência direta à decisão de Toffoli, proferida na quarta, que considerou "incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e magistrado" no caso de Youssef. Segundo o ministro, os métodos usados por Moro e pelo MPF violaram garantias constitucionais e colocaram réus e acusadores "na vala comum de condutas tipificadas como crime". Toffoli destacou que houve um "padrão de conduta" da 13ª Vara Federal de Curitiba, com "constantes ajustes e combinações" entre juiz e procuradores, que comprometem a imparcialidade do julgamento.

O ministro anulou todos os atos processuais derivados do acordo de delação firmado em 2014, reforçando a tese de que houve uso indevido do Judiciário com interesses políticos e pessoais. Ele classificou as ações da Lava Jato como uma "captura do Estado", em que agentes públicos atuaram fora da legalidade para alcançar objetivos próprios.

O pedido da defesa de Cabral será analisado pelo STF. Caso seja acolhido, pode abrir caminho para novas anulações de processos da Lava Jato.