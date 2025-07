Brasil leva medalha na natação, a 1ª nos Jogos Mundiais Universitários

No tênis, duas derrotas no primeiro dia. Giovana Martins perdeu para a portuguesa Maria Garcia por 2 a 0 (parciais de 6/1, 6/0). Resultado parecido com o de Rodrigo das Dôres, que foi superado pelo francês William Jucha, também por 2 a 0 (6/0 e 6/1). Giovana reconheceu que não foi bem, mas espera resultado melhor na repescagem.

"Eu não estava bem em quadra. Senti um pouco de dificuldade por conta do jet lag [síndrome da mudança de fuso horário]. Mas espero descansar agora para tentar melhorar na repescagem", disse a tenista após a partida.

Quem também entrou em quadra pela primeira vez na Alemanha, em Bochum, foi a equipe feminina de basquete 3x3 sobre rodas. Estreia difícil contra os Estados Unidos, favoritos ao pódio. Derrota por 19 a 1. A jogadora Rebeca Soares analisou o confronto.

"Sabíamos da dificuldade de enfrentar o time dos Estados Unidos, país referência no basquete, e ainda tinha o peso da estreia. Estávamos ansiosas, mas vamos para mais e lutar nos próximos jogos", pontuou a atleta.

Nesta sexta (18) tem mais Brasil na natação, vôlei, basquete 3x3 e a estreia do basquete.

