Automóveis e IA impulsionam alta das ações chinesas; upgrade do Citi estimula confiança

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas subiram nesta quinta-feira, impulsionadas pelo apoio regulatório ao setor automobilístico e pelo otimismo renovado em ações relacionadas à IA, enquanto o Citi atualizou as ações da China, citando tendências de balanços melhores e temas de crescimento estrutural.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,37%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,68%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,08%, mas manteve-se próximo de uma máxima de quatro meses.

Os principais ganhos foram das ações relacionadas à IA, que subiram 1,8%, e do setor de tecnologia da informação, que saltou 2,1%, já que as notícias de que a Nvidia aumentará o fornecimento de chips H20 para a China melhoraram a confiança.

As ações do setor automotivo subiram 1,7% depois que autoridades prometeram regular a concorrência excessiva e as intensas guerras de preços no setor de veículos elétricos.

Analistas do Citi elevaram as ações da China para "overweight", citando perspectivas de balanços comparativamente melhores, avaliações razoáveis e temas estruturais, como IA e reformas de governança corporativa.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,60%, a 39.901 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,08%, a 24.498 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,37%, a 3.516 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,68%, a 4.034 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,19%, a 3.192 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,31%, a 23.113 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,71%, a 4.161 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,90%, a 8.639 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)