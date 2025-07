Ataques israelenses matam 22 em Gaza, 2 morrem em igreja com a qual papa Francisco falava frequentemente

Por Nidal al-Mughrabi e Crispian Balmer

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses mataram pelo menos 22 pessoas em ataques na Faixa de Gaza nesta quinta-feira, e duas pessoas morreram em um ataque a uma igreja onde o falecido papa Francisco costumava falar regularmente, disseram médicos e autoridades da igreja.

Oito homens encarregados de proteger os caminhões de ajuda humanitária estariam entre os mortos em ataques aéreos realizados enquanto mediadores continuavam as negociações de cessar-fogo em Doha.

Uma autoridade dos EUA afirmou esta semana que as conversações estavam indo bem, mas duas autoridades do grupo militante palestino Hamas disseram à Reuters que não houve nenhum avanço, enquanto os militares israelenses continuaram a atacar Gaza.

Um homem e uma mulher morreram, e várias pessoas ficaram feridas em "um aparente ataque do Exército israelense" à Igreja da Sagrada Família em Gaza, disse o Patriarcado Latino de Jerusalém em um comunicado.

"Rezamos para que suas almas descansem (em paz) e para que se ponha fim a essa guerra bárbara. Nada pode justificar o ataque a civis inocentes", afirmou o Patriarcado, que supervisiona a igreja.

Fotos divulgadas pela igreja mostraram que seu telhado foi atingido perto da cruz principal, queimando a fachada de pedra, e que as janelas foram quebradas.

O padre Gabriele Romanelli, um argentino que costumava atualizar regularmente o falecido papa Francisco sobre o conflito israelo-palestino, ficou levemente ferido no ataque. Imagens de TV o mostraram sentado recebendo tratamento no Hospital Al-Ahly, em Gaza, com um curativo na parte inferior da perna direita.

"Os ataques contra a população civil que Israel vem realizando há meses são inaceitáveis. Nenhuma ação militar pode justificar tal atitude", disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em um comunicado.

O papa Leão ficou "profundamente triste" com a perda de vidas e renovou seu apelo por um cessar-fogo imediato, informou o Vaticano. As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que estavam cientes dos relatos de vítimas e que estavam analisando o incidente.

"A IDF faz todos os esforços possíveis para mitigar os danos a civis e estruturas civis, incluindo locais religiosos, e lamenta qualquer dano causado a eles", afirmou.

Israel tem tentado erradicar o Hamas em Gaza em uma campanha militar que começou após o ataque mortal do grupo a Israel em outubro de 2023 e causou fome e privação generalizadas no pequeno enclave.

Médicos palestinos disseram que um ataque aéreo na quinta-feira matou um homem, a esposa dele e seus cinco filhos em Jabalia, no norte de Gaza, e que outro no norte matou oito homens que tinham sido encarregados de proteger os caminhões de ajuda.

Três pessoas foram mortas em um ataque aéreo no centro de Gaza e quatro em Zeitoun, no leste de Gaza, segundo os médicos.

(Reportagem adicional de Alvise Armellini em Roma)