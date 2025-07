Ataques dos EUA destruíram apenas uma das três instalações nucleares iranianas, diz NBC News

(Reuters) - Uma nova avaliação dos Estados Unidos constatou que os ataques norte-americanos em junho destruíram em grande parte uma das três instalações nucleares iranianas visadas, mas as outras duas não foram tão danificadas, informou a NBC News na quinta-feira, citando autoridades atuais e antigas dos EUA.

A reportagem disse que autoridades norte-americanas acreditam que o ataque à instalação nuclear iraniana de Fordow foi bem-sucedido em atrasar a capacidade de enriquecimento em até dois anos, citando duas autoridades atuais.

As duas outras instalações que os EUA atacaram não foram tão danificadas e podem ter sido degradadas apenas a um ponto em que o enriquecimento nuclear poderia ser retomado nos próximos meses, se o Irã quiser, acrescentou a reportagem.

A Reuters não pôde verificar imediatamente o relato da NBC. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A porta-voz da Casa Branca Anna Kelly afirmou à NBC News em um comunicado: "Como o presidente disse e os especialistas verificaram, a Operação Midnight Hammer destruiu totalmente a capacidade nuclear do Irã".

O principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, disse à NBC que o presidente dos EUA, Donald Trump, "foi claro e o povo norte-americano entendeu: as instalações nucleares do Irã em Fordow, Isfahan e Natanz foram completa e totalmente destruídas. Não há dúvida sobre isso".

Os EUA lançaram ataques contra as instalações nucleares do Irã no mês passado, dizendo que elas faziam parte de um programa voltado para o desenvolvimento de armas nucleares. Teerã afirma que seu desenvolvimento nuclear é puramente para fins civis.

Em junho, uma avaliação preliminar da Agência de Inteligência da Defesa sugeriu que os ataques podem ter atrasado o programa nuclear do Irã em apenas alguns meses. Mas as autoridades do governo Trump disseram que essa avaliação era de baixa confiança e que havia sido superada por informações de inteligência que mostravam que o programa nuclear do Irã foi gravemente danificado.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, os ataques à instalação nuclear de Fordow causaram danos graves.

(Reportagem de Surbhi Misra em Bengaluru)