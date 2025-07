Acordar 4h e e-mails antes de dormir: a rotina de sucesso de uma bilionária

A rotina diária de Emma Grede, uma empresária norte-americana com patrimônio líquido estimado em R$ 2,25 bilhões, segundo a Forbes, reflete um equilíbrio entre disciplina, produtividade e autocuidado. Mas como ela administra o seu dia a dia para elevar cada vez mais o seu sucesso financeiro?

O que aconteceu

Emma Grede compartilhou alguns de seus segredos para prosperar no âmbito profissional, mas sem ter de abdicar do tempo com a família. As revelações foram feitas durante um episódio do podcast "The Skinny Confidential Him and Her".

Grede, de 42 anos, é a primeira mulher negra investidora do "Shark Tank", um programa da rede ABC em que empreendedores apresentam ideias de negócios ou startups a um painel de investidores bem-sucedidos.

Ela ainda é cofundadora de duas empresas em parceria com Kim Kardashian: a Good American (onde também é CEO), uma marca de roupas focada em moda inclusiva, e a Skims, marca de roupas íntimas.

Como é a sua rotina

Grede começa o dia às 4h35, tomando um café antes de começar a academia que tem em casa. Ela treina por 90 minutos, cinco dias por semana, considerando esse momento como sua "meditação" e espaço pessoal. "É a única hora em que ninguém me pede nada", diz.

Depois, prepara seus quatro filhos para a escola, faz o café da manhã e reúne todos à mesa às 7h30 para passar pelo menos 20 minutos em família antes de cada um seguir seu dia. Às 8h30, Grede está em seu escritório na Califórnia, onde trabalha em reuniões consecutivas. As empresas nas quais ela está diretamente envolvida — Good American, Skims e Safely — ficam no mesmo prédio, facilitando sua gestão.

Ela chega em casa por volta das 17h30, cuida do jantar, do banho e coloca as crianças na cama. Em cerca de três noites por semana, participa de jantares de trabalho ou encontros com amigos, depois responde e-mails, medita, lê e vai para a cama.

Trabalhar muito, muito, muito

Grede enfatiza a importância do trabalho árduo: "Você tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo se quiser ter sucesso". Sua abordagem inclui o "timeboxing", técnica usada por figuras como Michelle Obama que consiste em alocar um período fixo e específico de tempo para realizar uma tarefa ou um grupo de tarefas, com o objetivo de aumentar a produtividade e o foco.

Programar momentos de foco e pausas é "crucial" para a produtividade. É o que dizem especialistas como Christina Janzer, vice-presidente sênior de pesquisa e análise da Slack, plataforma de comunicação corporativa.

Para Grede, a rotina é uma forma de equilibrar demandas profissionais e felicidade pessoal. Reflete uma organização rigorosa para maximizar cada dia, mantendo espaço para si mesma e sua família.