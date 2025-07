Ações da United Airlines caem à medida que problemas de Newark afetam previsão de lucros

(Reuters) - As ações da United Airlines caíram 3% nas negociações de pré-mercado na quinta-feira, depois que a empresa aérea dos EUA sinalizou um impacto nos lucros do terceiro trimestre devido a problemas operacionais no aeroporto de Newark.

O aeroporto de Newark, onde cerca de 70% dos voos são operados pela companhia aérea sediada em Chicago, enfrentou interrupções devido a falhas de equipamentos, construção de pistas em andamento e escassez persistente de pessoal de controle de tráfego aéreo.

A United previu um impacto de 0,9 ponto percentual no trimestre atual, depois de um impacto de 1,2 ponto percentual no segundo trimestre, devido a restrições operacionais no aeroporto, um dos centros de conexões mais movimentados dos EUA.

No entanto, a transportadora projetou que a demanda geral de viagens aumentará 6 pontos percentuais no terceiro trimestre, juntamente com um forte aumento de dois dígitos nas reservas de viagens de negócios.

No trimestre anterior, os cortes orçamentários e as tensões comerciais sob o comando do presidente Donald Trump colocaram o setor de aviação dos EUA em alerta, levando a maioria das transportadoras a retirar suas previsões de lucro para 2025 e a se preparar para uma desaceleração mais ampla das viagens.

A receita média por passageiro da United, um indicador do poder de fixação de preços, diminuiu em todas as regiões no segundo trimestre, com a queda mais acentuada no mercado doméstico dos EUA.

A empresa espera um lucro ajustado na faixa de US$2,25 por ação a US$2,75 por ação no trimestre que se encerra em setembro. O ponto médio da previsão é de US$2,50 por ação, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$2,60, de acordo com dados da LSEG.

(Reportagem de Shivansh Tiwary em Bengaluru)