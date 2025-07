Wall Street oscila após Trump negar planos de demitir Powell

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos reduziram as perdas nesta quarta-feira depois que o presidente Donald Trump disse ser "altamente improvável" que ele demita o chair do Federal Reserve, Jerome Powell, minutos depois de várias notícias afirmarem que ele provavelmente o fará.

Os principais índices acionários dos EUA caíram acentuadamente mais cedo, o dólar recuou e os rendimentos dos Treasuries subiram depois que a Bloomberg News noticiou a possibilidade de substituição de Powell, citando uma autoridade não identificada da Casa Branca.

Separadamente, a Reuters News informou, citando uma fonte, que Trump está aberto à ideia de demitir Powell.

Trump foi rápido em negar as notícias, mesmo lançando uma nova enxurrada de críticas contra o chair do Fed por não cortar a taxa de juros.

"Qualquer retórica entre Jerome Powell e Donald Trump é um ruído para mim. Não estamos fazendo nenhuma consideração ou mudança na carteira", disse David Wagner, chefe de ações da Aptus Capital Advisors LLC.

"O mercado entende que o novo chair do Fed tende a ser anunciado com um ano de antecedência, o que deve ocorrer nos próximos meses."

O índice de referência S&P 500 caiu quase 1% após as notícias, mas recuperou essas perdas após os comentários de Trump.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,05%, para 44.047,85 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,07%, a 6.239,25 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,14%, para 20.648,03 pontos.

O Índice de Volatilidade CBOE, o "medidor de medo" de Wall Street, atingiu um pico de mais de três semanas mais cedo, mas recuou em seguida.

Trump tem criticado repetidamente a política monetária do Federal Reserve nos últimos meses, irritado com a recusa do banco central em cortar a taxa de juros. As autoridades do Fed têm resistido a cortar os juros até que haja clareza sobre se as tarifas impostas por Trump aos parceiros comerciais dos EUA reacenderão a inflação.

Uma decisão recente da Suprema Corte não sugere nenhuma mudança no entendimento de longa data de que a lei proíbe um presidente de demitir um chair do Fed por causa de diferença política.

(Reportagem de Pranav Kashyap e Nikhil Sharma em Bengaluru, reportagem adicional de Medha Singh)