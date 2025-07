Vulcão entra em erupção na Islândia pela 9ª vez desde o final de 2023

Um vulcão na Península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, entrou em erupção nesta quarta-feira (16) pela nona vez desde o final de 2023, anunciaram as autoridades.

Imagens de vídeo ao vivo mostram lava escapando de uma fissura no solo. A erupção começou pouco antes das 4h00 GMT (01h00 de Brasília), informou o Escritório Meteorológico da Islândia.

A emissora de televisão RUV informou que a vila de pescadores de Grindavik, nas proximidades, foi evacuada.

A maioria dos 4.000 moradores de Grindavik havia sido evacuada até o final de 2023, pouco antes da primeira erupção vulcânica na região. Desde então, quase todas as casas foram vendidas ao Estado e a maioria dos moradores foi embora.

Os vulcões da península não registravam erupções há oitocentos anos, até março de 2021, quando teve início um período de aumento da atividade sísmica.

Os vulcanologistas acreditam que a atividade vulcânica na região entrou em uma nova era.

De acordo com a RUV, esta última erupção não afeta os voos internacionais.

Em 2010, uma erupção vulcânica em outra parte da Islândia causou um caos global nos transportes, com as cinzas lançadas na atmosfera forçando o fechamento do espaço aéreo europeu.

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, mais do que qualquer outro país europeu.

Está localizada na dorsal Mesoatlântica, uma falha no fundo do oceano que separa as placas tectônicas eurasiática e norte-americana, desencadeando terremotos e erupções vulcânicas.

