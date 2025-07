Vidas em trânsito: como é viver debaixo do Minhocão, maior elevado de SP

Foi entre o ritmo frenético de carros e pessoas, no centro de São Paulo, debaixo do Elevado Presidente João Goulart — o popular Minhocão — que Tiago*, 31 anos, foi acordado com um golpe de cassetete desferido por um Guarda Civil. Segundo ele, o impacto quebrou uma de suas costelas, há cerca de cinco meses.

"Estava dormindo em cima do papelão quando fui acordado com a pancada. Nem falaram nada, só me bateram, e eu saí correndo", lembra Tiago.

Atualmente, ele está em tratamento no CAPS por causa do vício em álcool e crack. Tiago conversou com a reportagem enquanto aguardava atendimento para cortar o cabelo na ONG Clube de Mães do Brasil, que recebe cerca de 120 pessoas em situação de rua por dia na região central.

A rua suspensa que virou lar dos que não têm teto

Construído na década de 1970, o Minhocão recebe diariamente cerca de 81 mil carros nos dois sentidos, segundo dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de abril deste ano.

Debaixo dele, histórias e vidas como a de Tiago encontram abrigo entre as colunas de sustentação da maior via elevada paulistana, praticamente desde sua inauguração.

Enquanto o elevado segue no centro de debates sobre sua possível desativação, dados da Prefeitura de São Paulo revelam outra realidade: as abordagens a pessoas em situação de rua feitas pelo SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social) cresceram 96% na região do Minhocão entre 2021 e 2024 — passando de 30.237 para 59.247.

Na área central da cidade como um todo, o número de abordagens no mesmo período foi de 89.244. Segundo o último Censo da População em Situação de Rua (2021), há cerca de 32 mil pessoas nessa condição na capital, sendo 12.851 apenas na região central.

"A primeira vez que dormi debaixo do Minhocão foi em 2022. Vi uns papelões no chão e fui pegar. Foi minha primeira experiência na rua. Depois de um tempo, outro morador de rua [sic] me deu uma manta. O frio é o mais triste", conta Tiago.

O mesmo acontece com dezenas de pessoas que se amontoam e se dispersam pela região ao longo do dia e da noite. Dormem sobre papelões e montam as chamadas, por eles, "malocas", com sofás, mantas e cabanas improvisadas com madeiras e cobertores, algumas até com televisores.

"Já dormi nas malocas, mas é pior ainda. O pouco que você tem, te levam. Tem muito usuário que não tem caráter e rouba entre si. Faz o que é mais fácil pra conseguir a droga. Me levaram tudo enquanto eu dormia, e fiquei só com a roupa do corpo. Mas tem muitos que são trabalhadores", afirma Tiago.

Desilusão, crack e vergonha

Entre os ouvidos pela reportagem na ONG Clube de Mães do Brasil, a maioria carrega histórias semelhantes: desilusão, dependência do crack e vergonha da própria família.

Natural de São Carlos, Tiago conheceu a droga aos 15 anos, mas foi em São Paulo que o uso se intensificou.

Usava crack, mas não igual aqui. Vim para cá depois que me separei da minha ex-mulher e briguei com minha família. Meu primeiro ponto de parada foi a cracolândia com um amigo que fiz na viagem.

*Tiago, 31, há três anos em situação de rua

Tiago (nome fictício), durante entrevista Imagem: Keiny Andrade/UOL

As pessoas nos veem como lixo, vagabundos, e nos discriminam. Mas não sabem que não temos oportunidades por não termos endereço fixo.

*Tiago

Tiago já tentou voltar à sua cidade natal duas vezes. Lá, chegou a trabalhar na secretaria de Cultura como educador e liderava um grupo de breaking dance, antes de o vício se intensificar. No entanto, o medo e a vergonha de que familiares e conhecidos soubessem que ele é dependente químico o fizeram retornar ao centro de São Paulo, acompanhado da abstinência.

Kauan*, 27, vive uma situação parecida. Natural da Bahia, mora em São Paulo há 18 anos. Formado como técnico em enfermagem, veio à cidade em busca de uma oportunidade na área. Conseguiu empregos como garçom e atendente, vivendo em alojamentos oferecidos pelas empresas. Agora, desempregado há poucos meses, está há 40 dias em situação de rua.

Kauan (nome fictício), durante entrevista Imagem: Keiny Andrade/UOL

Com olhar atento e mãos inquietas, ele aceita falar com a reportagem sob a condição de anonimato e acompanhado de um amigo, também em situação de rua: Robson Rosa, 46, que não vive na região, mas foi até ali para usar os serviços da ONG.

Rosa saiu da cadeia há dois meses, após cumprir pena por furtar um celular — seu último delito. Ao todo, passou 23 anos da vida encarcerado por outros crimes.

Robson Rosa, 46, passou 23 anos de sua vida encarcerado Imagem: Keiny Andrade/UOL

Eu nunca matei nem agredi ninguém. Posso ter ferido psicologicamente, por estar nessa situação, mas paguei um preço muito alto. Conheci as drogas aos 15 anos e, desde então, minha vida tem sido esse caminho entre a cadeia e a rua. Em 2016, perdi minha mãe e nem pude ir ao funeral.

Robson Rosa, 46, dependente químico e em situação de rua há dois meses, desde que saiu da prisão

Ao lado dele, Kauan escuta em silêncio. Quando decide falar, sua voz é baixa, mas firme. "Por conta das escolhas erradas acabei parando aqui. Bebi muito, saí de balada, fiquei três dias na rua e perdi o emprego. Mas não uso crack. Não quero avisar minha família na Bahia que estou nessa situação, tenho vergonha", diz.

Em seguida, olha ao redor e desabafa:

Os usuários são vazios, têm um olhar perdido e as outras pessoas nos veem como cachorros

Kauan, 27, em situação de rua há 40 dias

Robson Rosa participa do projeto da ONG para cortar o cabelo Imagem: Keiny Andrade/UOL

"O que move as pessoas aqui é a droga"

Kauan explica que há movimento constante entre as pessoas em situação de rua. Muitos trabalham com reciclagem ou atuam em eventos — atividades que ele e Tiago também fazem, eventualmente.

O que move as pessoas aqui é a droga, o crack. Você vê que estão reciclando a noite toda sem parar, fazem isso para poderem usar no dia seguinte, é muito pesado.

Kauan, 27

Nos últimos meses, Kauan tem dormido em abrigos municipais da região. Tiago também procura utilizar esse recurso, mas enfrenta um obstáculo: o limite de horário para entrada. Quando não consegue chegar a tempo, por causa de trabalhos em eventos, acaba dormindo debaixo do Minhocão.

"Os eventos acabam de madrugada. Quando é assim, não pode mais entrar e eu durmo pela rua. Geralmente pagam R$ 70 por dia, para trabalhar com montagem e desmontagem. Mas, quando percebem que a pessoa está muito na 'noia' (em abstinência), pagam menos, às vezes só R$ 50", conta Tiago.

Renato Izidio, 35, é natural da Bahia, está há oito anos em São Paulo e há dois em situação de rua Imagem: Keiny Andrade

Também na região, Renato Izidio, 35, natural da Bahia e morando em São Paulo há oito anos, encontrou um meio de sustento: vende paçocas para pedestres e motoristas. Está em situação de rua há dois anos, desde que perdeu um emprego fixo com eventos.

Renato vende paçocas na região do Minhocão Imagem: Keiny Andrade/UOL

É uma situação muito difícil, alguns enlouquecem, se jogam para droga, querem morrer. Hoje, consigo dormir em um centro de acolhida, mas já tive que dormir na rua. Quero conseguir alugar um quartinho de novo. Nunca vi São Paulo como está agora, muita gente na rua.

Renato Izidio, 35, há dois anos em situação de rua

Luciana Aparecida, 51, que hoje trabalha com serviços gerais na ONG Clube de Mães do Brasil, lembra que foi na região que ela tentou começar uma vida nova, mas acabou vivendo por pouco mais de dois anos debaixo do Minhocão.

Luciana Aparecida, 51, viveu mais de dois anos nas ruas e atualmente é funcionaria da ONG, Clube de Mães do Brasil Imagem: Keiny Andrade/UOL

Em 2023, vim de Guarulhos para cá com uma amiga. Estava caro pagar aluguel, não tínhamos onde ficar e fui ficando aqui [Minhocão]. Nunca usei droga. Fui fazendo bicos em alguns trabalhos e há cinco meses fui contratada pela ONG e consegui alugar um quartinho.

Luciana Aparecida, 51, trabalha com serviços gerais na ONG Clube de Mães do Brasil

Castelo mal assombrado virou ONG

A ONG, que atende pessoas em situação de rua durante todo o dia, oferecendo serviços odontológicos, cortes de cabelo e oficinas profissionalizantes, foi criada por Maria Eulina Hilsenbeck, 74, maranhense que viveu situação semelhante na década de 1970, ao chegar a São Paulo.

"Terminei meu curso de normalista [antigo magistério] em São Luís e não queria voltar para casa, ser só mais uma na minha cidade. Decidi vir para São Paulo, mas paguei um preço alto por não ter dinheiro para me manter. Vivi dois anos nas ruas."

Maria Eulina Hilsenbeck

Maria Eulina Hilsenbeck, idealizadora da ONG Clube de Mães do Brasil com sede no Castelinho da rua Apa Imagem: Keiny Andrade/UOL

Foi na esquina da avenida São João com a rua Apa que Maria encontrou o primeiro abrigo: o Castelinho, prédio em formato de castelo, então já desativado.

O imóvel, que pertenceu à família César Reis — dona do antigo cinema Broadway — ficou marcado pelo "Crime do Castelinho", em 1937, quando dois irmãos e a mãe foram encontrados mortos. O caso nunca foi solucionado e deu origem a lendas de assombração. Tombado como patrimônio histórico em 2004, o prédio ficou anos abandonado.

Quando eu morava na rua, muitas vezes dormia aqui no Castelinho. Tinha um segurança na guarita, pedia para entrar e ele dizia: 'Menina, não pode'. Mas saía para tomar café e deixava a porta de baixo entreaberta -- como se fosse de propósito. Eu entrava, e de manhã, ele fazia o mesmo: saía e eu saía também. Foi aqui que tive a oportunidade de olhar para esse prédio, que eu nem sabia que existia.

Maria Eulina Hilsenbeck, 74, fundadora da ONG Clube de Mães do Brasil

Após dois anos nas ruas, Hilsenbeck recebeu ajuda de uma mulher — que chama de "mão amiga" — que a abrigou por alguns dias e indicou-a a um emprego. Lá, conheceu um dos diretores, com quem se casou.

"Meu marido disse para eu escolher o que quisesse fazer, que não precisava trabalhar. Escolhi ajudar. Quis comprar o prédio que me acolheu, mas era patrimônio da União."

Mais tarde, em 1993, ela conseguiu uma concessão pública de 100 anos com a condição de fundar uma ONG. Assim nasceu o Clube de Mães do Brasil, sediado em um prédio ao lado do Castelinho, onde realiza os atendimentos até hoje.

Quando me casei, pensei: agora eu posso andar de avião, viajar, ir ao melhor restaurante, comprar o que quiser, usar joias. Mas o que mais eu posso? O que é o melhor de mim? O melhor de mim foi o que recebi do meu aprendizado nas ruas e uma mão amiga, quis e quero continuar fazendo o mesmo que um dia fizeram por mim.

Maria Eulina Hilsenbeck, 74, fundadora da ONG Clube de Mães do Brasil

Nota e apuração de denúncias

Em nota enviada ao UOL, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) informou que "as ações da Guarda Civil Metropolitana seguem protocolos técnicos e são pautadas pelo respeito à dignidade da pessoa humana, com foco no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. A Pasta não compactua com desvios de conduta e apura com rigor todos os casos denunciados".



*Nomes reais e suas identidades foram preservados a pedido dos entrevistados.