Patriani diz que cliente pode receber imóvel com obra física 'do seu jeito'

Visita às obras, troca de piso, escolha de outro acabamento. O cliente da construtora Patriani pode deixar o apartamento "do seu jeito", para evitar o 'quebra-quebra" após a entrega das chaves. É o que diz Valter Patriani, fundador da construtora Patriani. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Política de transparência com o cliente. Na entrevista, Patriani diz que o cliente é convidado a conhecer um apartamento exatamente igual ao que receberá, permitindo que ele defina modificações na sua unidade antes da entrega das chaves. "Ali, nós oferecemos para ele a opção de mexer em alguma coisa, como trocar o piso por outro. Aí nós fazemos a diferença. Mas o bacana é que o cliente vai receber o apartamento daqui três, quatro anos, já pelo menos com a obra física feita", declara. Isso evita, segundo ele, o "quebra-quebra" após a entrega do imóvel.

Hoje, a maioria [das construtoras] entrega o apartamento sem piso. É muito comum o cliente receber o que elas chamam de 'acabamento cinza'. Praticamente não tem acabamento. Mas daí você recebe o apartamento e leva mais um ano para morar, porque vai ter que trocar piso, reformar. O que a Patriani tenta facilitar? Que você já receba pelo menos a obra física do seu jeito.

Valter Patriani, fundador da construtora Patriani

Apartamento modelo da construtora Patriani Imagem: Divulgação

Portabilidade do imóvel

Troca de imóvel da Patriani por outro do portfólio da construtora. Ou seja, o cliente pode trocar seu apartamento por um maior ou por um menor, tendo assim o fluxo de pagamentos ajustados.

É como uma aplicação de um banco: você tira de uma aplicação de um tipo e põe na aplicação de outro tipo. Aqui, você pode trocar de apartamento, porque quando você compra um Patriani, você compra uma marca.

Valter Patriani

Adaptação ao seu momento de vida. "A vida melhorou, e você quer um apartamento melhor. Então, você pega o seu dinheiro e transfere para outro prédio. Tanto para melhorar como para diminuir a parcela. De repente, a renda diminuiu, e você precisa baixar o valor da prestação. O que faz? Sai de um apartamento de uma parcela 'x' e vai para uma parcela 'y'. Ou seja, o sonho do imóvel continua valendo", declara o fundador.

A Patriani foi criada em 2012, em Santo André (SP). É uma construtora que faz imóveis residenciais e comerciais de médio e alto padrão. Os empreendimentos têm recursos como coworkings, elevadores regenerativos (a energia gerada durante a descida do elevador é reutilizada, sendo devolvida para a rede elétrica do prédio), geradores para o condomínio e fazendas solares no topo dos prédios.