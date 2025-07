USP Santos será fechada por evasão de alunos e problemas de infraestrutura

Do UOL, em São Paulo

A USP (Universidade de São Paulo) decidiu encerrar as atividades da Escola Politécnica em Santos, no litoral do estado, e cita a alta evasão e problemas de infraestrutura como principais motivos.

O que aconteceu

A decisão já havia sido tomada há cinco anos. Desde 2021, o único curso do campus, Engenharia de Petróleo, começou a ser transferido gradualmente para São Paulo. Os estudantes que haviam ingressado até 2020 puderam concluir a graduação na Baixada Santista, enquanto os que entraram um ano depois foram direcionados para a capital.

Até o dia 4 de agosto deste ano, o processo de mudança deve ser encerrado. Em nota ao UOL, a Escola Politécnica informou que isso inclui a transferência definitiva dos funcionários técnicos e administrativos para o campus da USP na cidade de São Paulo.

A instituição alega que o ''abandono era alto'' e foi observada uma ''perda de interesse dos alunos''. Em 2019, apenas um candidato teria escolhido o curso como primeira opção no vestibular da Fuvest. ''O curso não era procurado e os que entravam em Engenharia de Petróleo em Santos tentavam trocar'', explicou.

Aproveitamento acadêmico também era limitado em Santos, segundo a direção. ''Notou-se que era difícil para o estudante se manter em um local em que só há um curso, pois se perdia a vivência acadêmica e cotidiana de interação com outros cursos e alunos, além de não poder usufruir dos espaços de vivência disponíveis no campus da capital'', fala.

Unidade no litoral enfrentava ainda dificuldades de infraestrutura. Ainda conforme a USP, o edifício Cesário Bastos, que abriga a faculdade, é um prédio antigo, histórico, tombado pelo Patrimônio Público e com uma série de problemas estruturais. ''A restauração para adequação seria inviável do ponto de vista orçamentário'', afirma.

Universidade diz que qualidade do curso de Engenharia de Petróleo aumentou após a transferência para capital. ''Subiu nos rankings internacionais e alcançou a melhor posição entre todos os cursos de graduação da América Latina, quando comparado internacionalmente aos seus iguais, no QS Ranking 2025.