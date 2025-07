USDA: secretária reforça ofensiva contra Brasil em investigação sobre práticas comerciais

São Paulo, 16 - A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, agradeceu nas redes sociais o presidente Donald Trump e o Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) "pelos esforços em defesa do setor agropecuário americano", em referência a uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil consideradas injustas. "Obrigado por lutarem pela agricultura americana e garantirem acesso significativo ao mercado e comércio recíproco para nossos excelentes produtos agrícolas. Nossos produtores merecem competir em condições justas!", escreveu.

A mensagem da líder do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reproduzia uma postagem do USTR acusando o Brasil de restringir o acesso de exportadores americanos ao mercado. De acordo com a nota, "produtores rurais brasileiros têm utilizado áreas desmatadas ilegalmente para criação de gado e cultivo diversificado, prejudicando a competitividade dos produtores americanos de madeira e produtos agrícolas".

O USTR também afirmou que o Brasil "desistiu de oferecer tratamento praticamente livre de tarifas para as exportações americanas de etanol em caráter recíproco". Além disso, o País foi acusado de impor "restrições amplas à transferência de dados pessoais para fora do Brasil, além de favorecer o serviço de pagamentos eletrônicos desenvolvido pelo governo". Outro ponto de destaque foi a proteção de direitos de propriedade intelectual. Segundo o escritório americano, o Brasil falha em combater a falsificação e a pirataria de conteúdos protegidos por copyright.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.