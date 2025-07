Trump reage ao julgamento de Bolsonaro com pedido de investigação comercial contra o Brasil

O governo do presidente Donald Trump abriu nesta terça-feira (15) uma investigação contra o Brasil por suas práticas comerciais e "ataques" às "empresas americanas de redes sociais", informou o representante comercial Jamieson Greer.

A iniciativa ocorre poucos dias após Trump ameaçar impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump condicionou a suspensão das tarifas à negociação de um acordo até 1º de agosto.

Nesta terça, Washington foi além ao cumprir sua ameaça de abertura de uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil, como também havia mencionado na carta.

"Por ordem do presidente Trump, lanço uma investigação sob a Seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos", declarou o representante comercial Greer, citado em comunicado.

A seção 301 da lei de comércio de 1974 aborda práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos Estados Unidos.

"As barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação exaustiva e, possivelmente, medidas corretivas", acrescentou Greer.

As autoridades americanas vão se concentrar em diversas práticas comerciais.

Comércio digital e pagamentos eletrônicos

Washington investigará o comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos para avaliar se prejudicam as empresas americanas. Cita como exemplo as restrições à prestação de serviços no país e a tomada de represálias "por não censurar o discurso político".

Isso parece fazer referência ao bloqueio, por decisão judicial, da plataforma Rumble, popular para o compartilhamento de vídeos entre grupos conservadores, por se negar a suspender a conta de um usuário residente nos Estados Unidos e foragido da Justiça brasileira por difundir desinformação.

O governo Trump também investigará as "tarifas preferenciais injustas" que, segundo ele, o Brasil concede "às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos", sem citá-los.

Além disso, acusa o Brasil de "incapacidade" para "aplicar medidas anticorrupção e de transparência" e de aparentemente negar "a proteção e o cumprimento" dos direitos de propriedade intelectual.

Etanol

Quanto ao etanol, o governo Trump se queixa porque o Brasil abandonou "sua disposição para oferecer um tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol americano" e, em seu lugar, aplica tarifas aduaneiras "substancialmente mais altas" aos Estados Unidos do que a outros países.

Por último, assegura que "Brasil parece não aplicar de forma eficaz as leis e regulações desenhadas para deter o desmatamento ilegal, o que mina a competitividade dos produtores americanos de madeira e produtos agrícolas".

(Com AFP)