Trump e Casa Branca agem para conter consequências de teoria da conspiração sobre Epstein

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - Durante anos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seus aliados republicanos se beneficiaram de teorias da conspiração que alimentaram o movimento conservador Maga e visaram seus inimigos políticos.

Agora, o furor persistente sobre arquivos relacionados ao acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein forçou Trump a assumir um papel desconhecido: tentar acabar com uma teoria da conspiração.

Epstein, um rico financista e criminoso sexual condenado, estava enfrentando acusações federais de tráfico sexual de menores quando morreu por suicídio na cadeia em 2019. Ele se declarou inocente, e o caso foi arquivado após sua morte.

A saga voltou ao noticiário na semana passada, depois que o governo Trump voltou atrás em sua promessa de divulgar documentos que, segundo havido sugerido, fariam grandes revelações sobre Epstein e sua suposta clientela. Essa reversão enfureceu alguns dos seguidores mais leais de Trump.

Em um esforço para conter as consequências, Trump e autoridades da Casa Branca estão avaliando uma série de opções, incluindo a divulgação de novos documentos, a nomeação de um promotor especial e a elaboração de decretos sobre questões como a pedofilia, de acordo com duas fontes da Casa Branca com conhecimento do assunto.

Trump e assessores sêniores também entraram em contato com importantes influenciadores alinhados ao Maga, pedindo-lhes que diminuam suas críticas à forma como o governo lidou com a investigação de Epstein e mudem o foco para prioridades mais amplas do movimento America First, disse uma fonte.

A reação contra o caso Epstein expôs as tensões dentro da coalizão de Trump e está testando um dos pontos fortes políticos mais duradouros de Trump: sua capacidade de comandar a lealdade e controlar a narrativa em toda a direita.

O clamor ocorre em meio ao descontentamento entre partes da base de Trump em relação aos ataques dos EUA ao Irã, ao envolvimento contínuo na Ucrânia e a qualquer indício de recuo nas promessas de rigidez contra a imigração do governo.

As duas fontes disseram que o atrito intrapartidário estava prejudicando a coalizão e que a Casa Branca estava tentando restaurar ativamente a unidade, embora não esperem que a controvérsia sobre Epstein prejudique o apoio central de Trump.

Muitos influenciadores conservadores e figuras da mídia de extrema-direita continuam inconformados com um memorando do Departamento de Justiça na semana passada que concluiu que não havia "nenhuma lista incriminadora de clientes" ou qualquer evidência de que Epstein possa ter chantageado pessoas importantes. A revisão também confirmou descobertas anteriores do FBI que concluíram que Epstein se matou em sua cela enquanto aguardava julgamento e que sua morte não foi resultado de um ato criminoso como assassinato.

Trump conheceu Epstein socialmente na década de 1990 e no início dos anos 2000. Durante o julgamento de 2021 da associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, o piloto de longa data do financista, Lawrence Visoski, testemunhou que Trump voou no avião particular de Epstein várias vezes. Trump negou ter estado no avião e não foi acusado de nenhum delito.

Esse histórico agora complica a resposta de Trump, enquanto ele trabalha para tranquilizar uma base mergulhada em suspeitas de longa data sobre Epstein e sua conexão com figuras influentes.

TRUMP APOIA PROCURADORA-GERAL

Trump defendeu a procuradora-geral Pam Bondi contra os pedidos de demissão feitos por algumas personalidades do Maga. Ele pediu a seus apoiadores que deixem de lado a saga de Epstein.

"Não entendo por que isso continua acontecendo", disse Trump a repórteres na terça-feira. "É uma coisa muito chata. É sórdido, mas é chato, e não entendo por que continua acontecendo."

Ambas as fontes da Casa Branca disseram que houve erros na forma como as informações sobre os arquivos de Epstein foram compartilhadas com influenciadores pró-Trump, especialmente por Bondi, que já havia insinuado que existia uma lista de clientes de Epstein.

O Departamento de Justiça não respondeu a um pedido de comentário, e Bondi não respondeu a perguntas na terça-feira sobre os comentários de Trump sobre os arquivos de Epstein em uma coletiva de imprensa.

(Reportagem adicional de Sarah N. Lynch)