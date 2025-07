Trump e a retórica do 'mal'

Nos primeiros seis meses do seu segundo mandato, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou a palavra "evil" 11 vezes para se referir a adversários políticos ou jornalistas, mais do que usava para falar de terroristas ou extremistas no primeiro mandato, relata reportagem do The New York Times que identifica uma elevação no tom dos ataques trumpistas.

Exemplos de alvos:

* Biden: "um cara mau que não era muito inteligente"

* Democratas: "grupo horrível de pessoas que enganam, roubam e mentem"

* Rosie O'Donnell: Trump chamou a comediante, que é uma crítica do presidente, de "ameaça à humanidade" e ameaçou tirar sua cidadania

* Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna do governo Biden: "deveria ser preso"

Essa escalada verbal está abrindo espaço para ações antes consideradas extremas, como ameaças de prisão de opositores e rejeição a instituições tradicionais, como o Fórum de Segurança de Aspen (reunião anual e bipartidária de profissionais de segurança nacional que ocorre nas montanhas do Colorado). Leia reportagem completa no The New York Times (texto em inglês).

China aumenta ataques cibernéticos

Hackers ligados ao governo chinês mais que dobraram suas atividades em solo digital americano — de 2023 para 2024 foram mais de 330 ataques, segundo a empresa de segurança CrowdStrike.

Os alvos vão de jornalistas a agências governamentais e sistemas de infraestrutura.

* A China está aperfeiçoando técnicas para não deixar rastros

* O governo dos EUA vê essa ofensiva como parte de uma estratégia mais ampla de intimidação e vigilância

Israel, Síria e o Vale do Becaa: tensão em alta

Israel atacou a capital da Síria (Damasco) duas vezes nos últimos dias — e também bombardeou áreas no Líbano onde atua o Hezbollah.

Motivo oficial?

* Proteger minorias drusas no sul da Síria

* Impedir a presença militar do regime de Assad na região de fronteira

Mas as comunidades locais veem tal "proteção" com desconfiança.

* Mais de 250 pessoas morreram em confrontos entre forças sírias, tribos árabes e combatentes drusos

* A ONU condenou os bombardeios israelenses

* Os EUA dizem buscar uma solução diplomática, mas o cenário é volátil

Um erro de digitação com 900 anos

Pesquisadores de Cambridge descobriram que um escriba medieval confundiu "lobos" com "elfos" em um texto associado a Chaucer.

Isso pode ajudar a recuperar uma peça perdida da literatura medieval -- e mostra que até os erros de digitação podem ser históricos. Leia mais (reportagem em inglês no The New York Times).

Emma Watson perde a CNH

A atriz acumulou quatro infrações por excesso de velocidade em dois anos e foi proibida de dirigir por seis meses no Reino Unido.

A multa? £1.044 (cerca de R$ 7 mil).

A lição? Nem Hermione escapa das câmeras de trânsito.

UMA IMAGEM

Inflação nos EUA tem primeira alta significativa pós-tarifas

A inflação em 12 meses nos EUA subiu de 2,4% em maio para 2,7% no mês passado, de acordo com a Agência de Estatísticas do Trabalho. O índice ficou um pouco acima dos 2,6% previstos em enquete com agentes do mercado realizada pela Bloomberg. O chamado centro da inflação, subiu ainda mais: para 2,9%. Na visão de alguns analistas, o avanço dos preços é resultado das tarifas impostas por Trump. 'O relatório mostrou que as tarifas estão começando a ter impacto', disse Omair Sharif, da Inflation Insights, consultoria especializada no estudo da inflação americana.

'Ruptura', 'Pinguim' e 'White Lotus' lideram indicações ao Emmy

A segunda temporada da série de ficção científica 'Ruptura', da Apple TV, lidera a disputa pelo Emmy, com 27 indicações, incluindo a melhor série de drama, ator (Adam Scott) e atriz (Britt Lower). A seguir, aparecem 'Pinguim' (HBO Max), com 24, e 'Estúdio' (Apple TV) e 'White Lotus' (HBO Max), 23. Outros destaques foram 'Adolescência' (Netflix), 'The Pitt' e 'The Last of Us' (ambos da HBO Max). Pedro Pascal e Bella Ramsey, de 'The Last of Us', concorrem a melhor ator e atriz. Wagner Moura, que era cotado pelos críticos por sua atuação em 'Ladrões de Drogas' (Apple TV), ficou de fora.