Trump diz que gostaria que Powell renunciasse e que mercados não iriam gostar se o demitisse

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 16, que gostaria que Jerome Powell renunciasse ao cargo de presidente do Federal Reserve (Fed).

Perguntado no Real America's Voice se demitiria o banqueiro, Trump disse que "os mercados não iriam gostar".

"Eles acreditam que isso perturbaria o mercado, se Powell fosse removido", acrescentou.

Mais cedo, mercados do mundo todo ficaram apreensivos com rumores de que o presidente dos EUA demitiria o chefe do BC americano antes do fim de seu mandato. Trump, contudo, negou os relatos.