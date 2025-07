Trump diz que cumprirá carta tarifária com Japão e que acordo com Índia está próximo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que os EUA provavelmente cumprirão a carta tarifária com o Japão e talvez cheguem a um novo acordo com a Índia.

"Temos alguns acordos muito bons para anunciar", declarou ele. "O grande negócio realmente será com os 150 países com os quais não estamos negociando, e eles são menores -- não fazemos muitos negócios com eles."

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)