Trump diz que Bessent é 'uma opção' para presidência do Fed, mas não sua principal escolha

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, pode potencialmente liderar o Federal Reserve (Fed) e substituir o atual presidente do BC, Jerome Powell, mas que ele não é sua principal escolha porque está fazendo um bom trabalho no Tesouro.

"Bem, ele é uma opção. E ele é muito bom", afirmou o republicano na terça-feira, 15, acrescentando: "Eu gosto do trabalho que ele fez. Então, nesse sentido, provavelmente não é uma opção tão boa."

Além de Bessent, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, é outro candidato para assumir a presidência do Fed. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast.