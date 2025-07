Trump diz acreditar que China condenará traficantes de fentanil à morte

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que acredita que a China em breve condenará pessoas à morte pela fabricação e distribuição de fentanil, ao mesmo tempo em que demonstrou otimismo sobre as perspectivas de um acordo com Pequim sobre drogas ilícitas.

O tráfico de drogas se juntou a uma série de questões econômicas e de segurança como um ponto crítico no relacionamento entre os países nos últimos anos.

Washington acusa Pequim de não conseguir conter o fluxo de precursores químicos do fentanil, uma das principais causas de mortes por overdose nos EUA. Pequim defendeu seu histórico de controle de drogas e acusou Washington de usar o fentanil para "chantagear" a China.

Trump impôs tarifas de 20% sobre as importações chinesas por esse motivo em fevereiro, e elas permaneceram em vigor apesar de uma frágil trégua comercial firmada por ambos os lados em Genebra, em maio.

"Acho que vamos resolver isso para que a China passe disso a aplicar a pena de morte às pessoas que criam esse fentanil e o enviam para o nosso país", disse Trump. "Acredito que isso vai acontecer em breve."

A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Trump discursou antes de assinar a Lei HALT Fentanil, uma lei que aumenta as penas de prisão para crimes envolvendo drogas e substâncias relacionadas ao fentanil. O evento contou com a presença de familiares de pessoas que morreram de overdose de fentanil.

Mais de 450.000 norte-americanos morreram de overdose de opioides sintéticos na última década, com milhões de outros viciados.

Trump tem trabalhado para diminuir as tensões com o líder chinês Xi Jinping antes de um possível encontro presencial ainda este ano.

"Acho que a China está ajudando", disse Trump a repórteres nesta quarta-feira. "Desde que cheguei aqui, estamos conversando com eles, e eles estão dando passos largos... Eles querem fazer alguma coisa. Vamos ver o que acontece."

A China se opôs a algumas das exigências de Washington, que incluem a divulgação da repressão aos precursores de fentanil na primeira página do jornal porta-voz do Partido Comunista, o Diário do Povo, e o reforço da regulamentação de produtos químicos específicos.

Mas Pequim também tomou uma série de medidas contra narcóticos nas últimas semanas. Entre elas, a adição de mais dois precursores de fentanil, 4-piperidona e 1-boc-4-piperidona, à lista de substâncias químicas controladas a partir de domingo.

No mês passado, a mídia estatal chinesa informou que autoridades de imigração apreenderam mais de 2 toneladas de drogas e prenderam 262 suspeitos de tráfico de drogas neste ano.

Autoridades chinesas também disseram que processaram mais de 1.300 pessoas e prenderam mais de 700 em todo o país por crimes de lavagem de dinheiro relacionados a drogas, entre janeiro e maio deste ano, um aumento de 2,1% em relação ao ano anterior.

No mês passado, um tribunal na província de Fujian, no sudeste do país, condenou à morte, com pena suspensa, o ex-oficial de controle de drogas Liu Yuejin, por suborno, informou a mídia estatal.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt)