Terremoto de magnitude 7,3 atinge costa do Alasca com alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado nas imediações da Península do Alasca, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira.

O que aconteceu

Terremoto foi registrado nas proximidades de Sand Point, na Ilha Popof, por volta das 12h30 no horário local. O epicentro foi 87 km ao sul de Sand Point a uma profundidade de 20,1 km. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Autoridades emitiram alerta para os riscos de tsunami. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) alertou para a possibilidade de um tsunami na maior parte da Península do Alasca, com chances de se estender até a parte mais ao sul do continente do Alasca, em direção a Anchorage. As informações são do USA Today.

Sand Point está localizada a cerca de 965 km do sudoeste de Anchorage, cidade mais populosa do Alasca. As informações iniciais alertam para risco de tsunami da Península do Alasca até Kennedy Entrance e Unimak Pass.

Autoridades norte-americanas recomendaram aos moradores que evacuem as áreas em alerta para tsunami. O Serviço Nacional de Meteorologia orienta que a população vá para o interior ou para terrenos mais altos, de acordo com a ABC.

Terremoto é considerado potencialmente grave com magnitude entre 7,0 e 7,9, segundo a Universidade Tecnológica de Michigan. O registrado no Alasca se enquadra nesse requisito, por isso as autoridades estão em alerta.