Tenente da PM é preso após enviar nudes para colega de farda em AL

Um tenente da Polícia Militar de Alagoas foi preso por suspeita de importunação sexual após enviar nudes para uma colega de farda.

O que aconteceu

Tenente recebeu ordem de prisão administrativa com prazo de três dias. O agente, que foi detido ontem, ficará encarcerado de forma disciplinar até às 12h de amanhã por sua "conduta ofensiva à moral, à disciplina e ao decoro militar". As informações da própria PM-AL.

Militar violou artigos de conduta estabelecidos pela PM-AL ao enviar nudes não solicitados à colega, afirma a instituição de segurança. O tenente enviou fotos do próprio pênis para a policial por meio de mensagem no WhatsApp.

PM alagoana instaurou Inquérito Policial Militar para apurar a conduta do tenente. Por meio de nota, a corporação afirmou repudiar a prática de importunação praticada pelo tenente.

Tenente integra o 5º Batalhão da Polícia Militar de Alagoas. Ele está detido na sede da Rotam (Ronda Ostensiva Tática Motorizada). O UOL não conseguiu localizar a defesa do militar. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja a íntegra da nota da PM-AL

A PM-AL informa que um Inquérito Policial Militar foi instaurado para investigar possível conduta criminosa praticada por um militar da Corporação, suspeito de importunar sexualmente uma colega de trabalho. Ao tomar ciência dos fatos, o comando da Instituição determinou a lavratura de um auto de prisão transgressional, com a prisão administrativa por 72 horas.

A Corporação, por meio do comandante-geral, coronel Paulo Amorim, repudia qualquer desvio de conduta praticado por seus agentes, principalmente crimes contra a mulher, e acompanhará com rigor o andamento do processo investigativo.