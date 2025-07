'Taco trade': Trump pode recuar nas tarifas ao Brasil, dizem analistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode "amarelar" e recuar na tarifa cobrada pelos produtos importados do Brasil. A avaliação de especialistas ouvidos pelo UOL é de que o "Taco trade", apelido criado por um jornal britânico para se referir ao "vai e vem" das decisões sobre a política tarifária, é plausível, já que a economia norte-americana também "tem a perder" com as tarifas altas.

O que aconteceu

"Taco trade" é apelido criado pelo jornal Financial Times. Não tem nada a ver com o prato da comida mexicana, mas uma sigla para a expressão "Trump Always Chickens Out" ("Trump Sempre Amarela", em tradução livre —EUA costumam dizer que, quando alguém muda de ideia em uma decisão, é equivalente a uma galinha, que cisca para trás). O termo foi cunhado porque, segundo o jornal, Trump anuncia medidas comerciais agressivas, mas depois recua ou adia as ações.

Isso aconteceu com o próprio tarifaço de 2 de abril. Dois dias após anunciar as medidas, decidiu "suspender" a cobrança recíproca para 9 de julho. Na semana passada, prorrogou novamente o início das tarifas para 1 de agosto.

Mercado financeiro adotou apelido, e investidores agora apostam no "Taco trade". "Ninguém está realmente convencido de que essas medidas vão até o fim", resume João Kepler, CEO da Equity Group, holding especializada em investimentos que atua em mais de 80 empresas. Isso gera uma janela de oportunidade para quem sabe operar essa volatilidade, na avaliação de Kepler.

Trump pode "amarelar" e Brasil sair beneficiado. As exportações brasileiras para os Estados Unidos representam apenas uma fração da balança comercial, caso diferente da China, por exemplo, que tem maior percentual. "Ou seja, mesmo com um tarifário agressivo, o impacto direto seria limitado em relação ao todo. Além disso, declarações recentes do próprio Trump, como a menção a uma possível conversa com Lula, indicam que há margem para negociação política", acrescenta.

Risco também para a economia local dos EUA. Por isso, Carlos Braga Martins, o CEO do Grupo Studio, que oferece soluções empresariais, avalia que é possível que a taxa seja revista por Trump. "Uma ruptura completa seria contraproducente. É por isso que muitos analistas e investidores acreditam que a retórica atual faz parte de uma estratégia de barganha e que, em algum momento, os dois países devem encontrar um caminho intermediário", afirma.

Trump quer proteger a indústria americana, mas também entende que precisa de certos parceiros. "E nesse ponto, o Brasil pode virar protagonista, desde que tenha clareza dos ativos e saiba transformar essa tensão comercial em oportunidade de aproximação", aponta o CEO da Referência Capital, consultoria financeira global focada em autoquitação imobiliária e captação internacional, Pedro Ros