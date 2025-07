Suspensão de IOF sobre risco sacado reduz arrecadação em R$450 mi em 2025 e R$3,5 bi em 2026, diz Fazenda

BRASÍLIA (Reuters) - A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de manter a suspensão da cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre o chamado risco sacado reduz a arrecadação em R$450 milhões para 2025 e R$3,5 bilhões para 2026, informou nesta quarta-feira o Ministério da Fazenda.

Decisão cautelar tomada por Moraes nesta quarta prevê o retorno da vigência da maior parte do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevou alíquotas do IOF sobre uma série de operações, mas manteve suspensa a cobrança sobre o risco sacado.

(Por Bernardo Caram)