STOXX 600 oscila pouco com negociações comerciais e balanços em foco

Por Sanchayaita Roy e Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa oscilava pouco nesta quarta-feira, com a ASML derrubando parte do mercado europeu após uma fraca atualização de negócios, enquanto os investidores se concentravam nas negociações comerciais e nos balanços corporativos.

O índice STOXX 600 caía 0,04%, para 544,72 pontos.

A ASML recuava 7,7%, caminhando para sua maior queda diária em nove meses, depois que o maior fornecedor global de equipamentos de fabricação de chips de computador alertou que pode não atingir o crescimento em 2026, apesar de os resultados do segundo trimestre terem superado as expectativas.

Os comentários pesavam sobre o setor de tecnologia, que caía 1,3%, com os fabricantes europeus de chips BE Semiconductor perdendo 2,8% e ASMI recuando 3,8%.

As mais recentes previsões de lucros divulgadas na terça-feira mostraram uma perspectiva de deterioração da saúde das empresas europeias, já que as declarações tarifárias mais recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentaram a incerteza nos negócios.

"Analisando a temporada de lucros, espera-se que a Europa seja a mais atingida", disse Anthi Tsouvali, estrategista do UBS Global Wealth Management, citando a incerteza causada pelas tarifas, a fraca confiança empresarial e a pressão sobre as margens decorrente da acumulação de estoques.

Nos EUA, o foco agora se volta para os dados de preços ao produtor, depois que os números da inflação ao consumidor na terça-feira indicaram que as tarifas estão começando a ter um impacto sobre os preços.

No comércio, Trump disse na terça-feira que os EUA imporão uma tarifa de 19% sobre os produtos da Indonésia em um acordo, além de oferecer novos detalhes sobre as tarifas planejadas sobre produtos farmacêuticos.

Enquanto isso, os investidores aguardavam clareza nas negociações comerciais entre os EUA e a União Europeia, conforme o bloco prepara medidas retaliatórias caso as conversas com Washington fracassem.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,18%, a 8.954 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,40%, a 24.155 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,11%, a 7.774 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,40%, a 40.082 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,72%, a 1.974 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,01%, a 7.785 pontos.