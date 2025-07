'Som limpo e claro': fone de ouvido com design 'diferentão' sai por R$ 70

A KZ (Knowledge Zenith) é uma marca chinesa de fones de ouvido que vem se destacando no Brasil com o modelo EDX Pro, que promete qualidade sonora e riqueza de detalhes. O Guia de Compras UOL encontrou o produto com desconto de 29%, custando R$ 70 na Amazon. A empresa registrou mais de 300 compras no mês passado.

O modelo conta com mais de 1,2 mil avaliações (de brasileiros e estrangeiros), sendo mais de 80% delas com nota máxima de cinco estrelas. Quem comprou elogiou o som claro e bem definido. Conheça mais detalhes sobre ele e as principais impressões dos compradores.

O que diz a fabricante sobre o fone?

Modelo intra-auricular, que encaixa na pare externa do ouvido

Compatível com celulares, tablets, desktops, notebooks, equipamentos de produção musical

Estrutura de resina reforçada com detalhes metálicos

Driver dinâmico magnético composto de 10 mm, com foco em graves

Cabo substituível

Função retorno de palco, que permite aos cantores se ouvirem sem atrasos

Alcance de frequência: 20 hz a 20 kHz

Conector P2 de 3,5 mm

Conteúdo da embalagem: fones, cabo destacável, três pares de borrachinhas de silicone e manual

O que diz quem comprou?

A ótima qualidade sonora, bom custo-benefício e desempenho em jogos estão entre os elogios feitos por quem comprou o KZ EDX Pro.

O fone tem uma ótima qualidade. Uso ele no meu piano digital e esse fone deixa a qualidade de som do piano simplesmente fantástica. Som limpo e claro. Dá pra ouvir com clareza o equilíbrio de todas as frequências. Quanto ao isolamento de som, na verdade não isola, só diminui um pouco. No geral, o fone é muito bom e recomendo. Sara Rios

Não fica escapando, tem som claro e não estoura mesmo quando coloca no volume máximo. Chegou rápido, é muito bem construído e realmente passa uma sensação de boa qualidade do produto. (...) A percepção espacial do som é impecável, e para quem utiliza um microfone dedicado, é uma ótima alternativa para o fone 'gamer'. Vale cada centavo. Victor Otavio Alvares da Silva

Chegou antes do prazo. Produto super bem construído e o áudio é muito bom. Indico. Gracilene Gomes de Alcântara

Adorei. Sou musicista e estava sem 'ref' [fone de referência] no momento. Adorei o design, grave muito bom, supre minha necessidade e chegou na data acordada. Mariane Alves dos Santos

Pontos de atenção

Embora o KZ EDZ Pro receba elogios pela qualidade sonora, a construção, o isolamento de ruído e a falta de graves são considerados apenas básicos por alguns dos compradores.

Comprei porque uso óculos, acho difícil de encaixar no ouvido e quando está na posição correta, fica soltando o lado esquerdo. Esperava mais pela propaganda que eu vi. Glauber Alan Vieira dos Santos

Um excelente fone, mas deixou a desejar nos graves. Amanda Silva

O som dele não tem grave, além de ter volume baixo. Edivaldo Moreira da Silva

O conforto é perfeito, mas o produto peca no principal: som. Sem graves. Kaique

