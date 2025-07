QLED ou NanoCell: qual TV tem a melhor imagem? Saiba escolher modelo ideal

Ao pesquisar por smart TVs com resolução 4K, você vai notar que os aparelhos com tecnologia QLED e NanoCell estão entre os melhores em qualidade de imagem. Mas o que isso significa?

Os televisores com tecnologia QLED e NanoCell precisam de iluminação interna (backlight) para fazer brilhar os pixels que formam a imagem, como nos modelos mais convencionais.

Mas, além disso, eles contam com uma película de pontos quânticos ou camada de nanopartículas no painel para proporcionar um maior volume de cores. Assim, o telespectador consegue enxergar cores mais puras, vivas, reais e, em geral, com brilho superior. Mas qual a diferença entre elas?

QLED x Nanocell

Para Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), as duas opções trazem os mesmos benefícios.

"Na tecnologia de pontos quânticos [QLED], é aplicada uma película com nanotecnologia na frente da TV, que equaliza e redistribui a resposta de cor, proporcionando melhores resultados", diz.

Com vantagens semelhantes, as TVs NanoCell, tecnologia da LG, utilizam uma camada de nanopartículas sobre o painel, que filtram as cores, aumentando a pureza e o realismo.

Em estudos, há uma indicação que a tecnologia QLED das TVs Samsung está um pouco mais madura, embora as telas NanoCell ganhem no custo-benefício, o que atrai os consumidores. Marcelo Zuffo

TV QLED é sempre a melhor opção?

Para Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos no site Home Theater & Casa Digital, a qualidade de imagem das TVs QLED varia muito de acordo com a marca e modelo.

Os melhores resultados estão nas linhas mais sofisticadas, em que as diferenças de brilho e cores ficam evidentes. Alex dos Santos

Na dúvida, a dica é ir até uma loja e observar como televisores de marcas diferentes se comportam na reprodução do mesmo conteúdo.

O especialista diz, ainda, que o investimento maior em uma TV QLED ou NanoCell mais simples nem sempre vale a pena.

"É bom fazer as contas, porque, às vezes, com o mesmo valor de uma TV QLED de 50 polegadas, o consumidor pode comprar uma tela UHD maior, que ganha no impacto visual", diz Santos.

TVs QLED e NanoCell para comprar

Resolução 4K com tecnologia QLED

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Googlecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente)

Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos, para melhorar a imagem e a imersão sonora em conteúdos compatíveis com essas tecnologias

Três entradas HDMI e conectividade Wi-fi e Bluetooth

Taxa de atualização de 60 Hz

Resolução 4K com tecnologia NanoCell

Processador alpha5 4K Ger7 com inteligência artificial que promete otimizar automaticamente o áudio e o brilho

Três entradas HDMI e conectividade Wi-fi e bluetooth

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ AI e Alexa integrados)

Taxa de atualização de 60 Hz

Resolução 4K com tecnologia QLED

Processador com AI, que economiza energia

Roda o sistema operacional Tizen, oferece conectividade bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados

Taxa de atualização de 60 Hz com opção de tela super ultrawide

Menu de jogos e plataforma Gaming Hub (que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame), HDR10+ e três entradas HDMI 2.0b

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

