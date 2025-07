'Diminui tempo de secagem': secador 'sonho de consumo' está com 20% off

O secador SpeedStyle, da Shark, é considerado sonho de consumo por muitas pessoas, mas o alto preço costuma assustar. Durante o Prime Day, evento de ofertas da Amazon, o aparelho está com desconto de 20%, custando R$ 1.599.

Contudo, esse preço é exclusivo para membros Prime. Para quem não é assinante, o valor sobre para R$ 1.799. Descubra mais informações sobre o secador e as avaliações de quem o usou:

O que diz a Shark sobre o secador?

Promete secar, alisar, dar volume e modelar os fios

É leve e fácil de manusear

Potência de 1.700 W

Reduz o frizz e os fios rebeldes em comparação com a secagem ao ar

Possui dois fluxos de ar de alta velocidade

Com o finalizador RapidGloss, o secador promete acabamento com alto brilho que suaviza os fios sem deixar frizz

Mede e regula a temperatura para não danificar os fios por calor

Acompanha três acessórios para modelar os fios

Indicado para todos os tipos de cabelo

Disponível em 110 V e 220 V

O que diz quem usou?

Com mais de mil avaliações na Amazon, este secador tem nota média de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios de quem usou consistem na eficiência e rapidez na secagem dos fios, além da praticidade dos acessórios que acompanham o secador.

Amei esse secador. Consigo secar o meu cabelo em bem menos tempo e ele deixa os fios com um aspecto brilhoso e saudável. Acho que não agride tanto o cabelo. Valeu a pena o investimento. Agora fico com o cabelo sempre arrumado. M. Saraiva

Secador pequeno e potente. Diminui muito o tempo de secagem. Os acessórios são ótimos, principalmente o que é utilizado para tirar o frizz e dar maciez ao cabelo. É impressionante. Claudia Rezende

Nunca consegui alisar meu cabelo com um secador de cabelo até hoje. Eu amei muito o secador. Vale cada centavo. O cabo é de grande comprimento e forte, além do nível de ruído ser mínimo. Fácil de usar e não demorei muito para secar/alisar meu cabelo. Danielle J. (Tradução da Amazon)

Eu amo esse secador e gostaria de ter comprado antes. Tenho cabelos extremamente grossos que ficam crespos quando eu os seco. Este secador de cabelo funciona muito bem e reduz muito o tempo de secagem para mim. Meu cabelo também fica bem menos crespo. É leve e tem um tamanho gerenciável, o que o torna muito fácil de usar. Os níveis de calor e o fluxo de ar são ajustáveis. O secador de cabelo parece ser durável e de alta qualidade. Angela (Tradução da Amazon)

Pontos de atenção

Há também reclamações dos compradores no que diz respeito à estrutura e peso do secador, além de críticas ao fato dele ressecar os fios.

Gosto da sensação do meu cabelo depois de secá-lo. No entanto, o formato do secador torna muito difícil para usá-la. (...) Bonnie J. (Tradução da Amazon)

Comprei para minha esposa. Funciona bem quando o cabelo é mais comprido, mas, às vezes, seca muito rápido quando o cabelo está mais curto, então, ela fica com alguns nós no cabelo. Até agora tudo bem e foi uma boa compra. Andrew B. (Tradução da Amazon)

Eu amo esse secador. Ele, em si, é leve, seca rapidamente, adoro as várias configurações de aquecimento, resfriamento e velocidade do ar. A razão pela qual eu não dei cinco estrelas é porque o cabo é muito pesado e a pequena 'caixa' retangular aumenta o peso e o volume. Eu provavelmente não usaria esse secador quando viajasse apenas devido ao peso extra do fio/caixa. M. Susan (Tradução da Amazon)

