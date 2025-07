Sarampo: com 13 mortes nas Américas, Brasil reforça vacinação em fronteiras

Diante do aumento dos casos de sarampo nas Américas, o Ministério da Saúde intensificou a vacinação em cidades fronteiriças, especialmente no Acre, para prevenir a reintrodução da doença no país. O estado realizou o Dia D de vacinação nesta terça-feira (15). No dia 26, a mesma ação ocorrerá em outros estados.

O que aconteceu

Acre realiza Dia D de vacinação contra o sarampo. A ação visa prevenir a reintrodução do vírus no Brasil, especialmente em cidades na fronteira com a Bolívia, que enfrenta um surto da doença.

Sete municípios acreanos fazem fronteira com a Bolívia. São eles: Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro e Xapuri.

Mais de 12 milhões de doses distribuídas em 2025. Até agora, 2,4 milhões foram aplicadas em todo o país.

Três frentes principais na mobilização do Acre. Intensificação da vacinação com a tríplice viral, aplicação de dose extra para crianças pequenas e seminários sobre prevenção e resposta rápida.

Outros estados também terão Dia D de vacinação. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia realizarão ações semelhantes em 26 de julho.

Brasil livre do sarampo

Recertificação como país livre do sarampo em 2024. O Brasil retomou esse status após fortalecer a vigilância e aumentar a cobertura vacinal. Em 2018, as baixas coberturas vacinais permitiram a reintrodução do vírus no país. No ano passado, a cobertura da vacina tríplice viral ultrapassou a meta nacional de 95%.

Investimentos incluem vacinação nas fronteiras e locais de difícil acesso. Há também busca ativa de casos suspeitos e realização do Dia S para detecção precoce.

Doação de 600 mil doses à Bolívia em 2025. Parte dos esforços para conter o surto no país vizinho e reforçar a cooperação internacional em saúde.

Cenário epidemiológico

Cinco casos isolados foram registrados no Brasil este ano. Ocorreram nos estados do Rio de Janeiro (2), de São Paulo (1), do Rio Grande do Sul (1) e no Distrito Federal (1). Esses casos, por serem importados e isolados, não comprometem a recertificação.

OMS registrou 108 mil casos confirmados globalmente até julho. Na região das Américas, foram confirmados 7.132 casos pela Opas, com 13 mortes associadas ao sarampo, distribuídos em:

34 na Argentina

34 em Belize

60 na Bolívia

5 casos isolados no Brasil

3.170 no Canadá (com uma morte)

1 na Costa Rica

1.227 nos Estados Unidos (com três mortes)

2.597 no México (com nove mortes)

4 no Peru

*Com informações do Ministério da Saúde.