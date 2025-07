Sexo com hora marcada ajuda a resgatar desejo, diz sexóloga: 'Funciona'

A sexóloga Rose Villela explicou que agendar hora para transar pode ajudar a resgatar o desejo sexual. Durante participação no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a especialista tratou de problemas comuns na terapia de casal, como a falta de sexo especialmente em relacionamentos longos.

Villela afirmou que, sim, marcar dia e hora para transar é uma boa alternativa para os casais que enfrentam dificuldades na relação. "Pode ser uma boa e geralmente funciona muito bem. Cria toda uma [ambientação] na mente e [transa], chova ou faça sol."

Ela destacou que muitos casais buscam terapia justamente com a queixa da falta de intimidade. "Na terapia de casal a gente resgata o namoro porque as pessoas perdem muito isso, se afastam muito com o passar dos anos. Não beijam mais, não têm tempo para o cuidado da relação, e o sexo também vai embora".

Falta de desejo é queixa nº 1 das mulheres, mas também afeta homens

Rose afirmou que a queixa de não ter vontade de transar afeta ambos os gêneros. "A mulherada reclama bastante da falta de desejo, desde jovens a mulheres mais velhas. Mas também é uma reclamação masculina, porque a [crença] de que homem não sofre com falta de desejo é pura balela".

Jovens de hoje transam menos, afirma sexóloga

Villela explicou que um dos motivos para a queda na frequência de relações sexuais dos jovens é justamente pelo "excesso de informação" proporcionado pela internet. "Pesquisas apontam que os jovens pensam menos em sexo e transam menos, diferente de épocas atrás. Isso também é pelo excesso de informação. Antigamente você tinha que ir em busca disso. E hoje que graça tem [transar] se não tem o desafio, se está tudo ali muito fácil?".

A sexóloga aponta que um lado negativo desse excesso de informação é que os jovens tentam mimetizar o sexo pornográfico na vida real. "Então tem o outro lado da moeda, em que os jovens iniciam a vida sexual com o modelo da pornografia, que é o sexo britadeira, que não tem o contato, a troca, a coisa mais erótica com o outro, deixar de sentir. O rapaz acha que a mulher vai ter que gritar, que ele vai ter que dar uns tapas, um sexo performático".

